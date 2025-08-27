Rosnąca liczba zagrożeń – zarówno geopolitycznych, jak i klimatycznych – sprawia, że państwa i organizacje międzynarodowe muszą inwestować w odporność infrastrukturalną i strategiczną. Przestrzeń kosmiczna odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu sytuacji kryzysowych, wczesnym ostrzeganiu, zapewnianiu ciągłości komunikacji czy ochronie kluczowych łańcuchów dostaw.

Dyskusja skupi się na roli sektora kosmicznego w budowaniu odporności państw i gospodarek oraz na wyzwaniach związanych z suwerennością technologii i bezpieczeństwem danych. Moderatorem panelu będzie Łukasz Wilczyński, prezes, European Space Foundation, a udział zapowiedzieli: Agnieszka Łukaszczyk, prezes, hiALtitude Consulting, Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Christer Fuglesang, dyrektor Centrum Kosmicznego KTH, Królewski Instytut Technologiczny KTH, Szwecja, oraz Grzegorz Słowik, Uniwersytet Zielonogórski.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to największa międzynarodowa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowej i Wschodniej w której od ponad trzech dekad uczestniczą liderzy świata polityki, biznesu, nauki i kultury z Polski i ponad 60 krajów.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl