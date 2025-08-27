Jednym z ciekawszych wydarzeń będzie panel zatytułowany „Rola uczelni w rozwoju AI dla strategicznych potrzeb Państwa”. Państwo, rynek, uczelnie – każdy z tych światów ma swoje silne strony, ale i ograniczenia. To, że współpraca nauki, biznesu i rządu jest konieczna, wszyscy wiemy. Pytanie, które sobie stawiamy, brzmi, jak znaleźć synergię i wykorzystać potencjał każdego z partnerów społecznych tego dialogu? Jak możemy nadać tempo naszym działaniom administracyjnym, pamiętając o aspektach etycznych oraz o potrzebach ludzi? Jak odkrywać nowe rozwiązania, akceptując wysokie ryzyko niepowodzenia i jak tworzyć naukę, myśląc cały czas o jej zastosowaniu w życiu?

Moderatorem panelu będzie Piotr Sankowski, profesor, Uniwersytet Warszawski, gościem specjalnym Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Udział w panelu zapowiedzieli: Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej, Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, oraz Alojzy Zbigniew Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Forum Ekonomiczne to największa międzynarodowa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowej i Wschodniej w której od ponad trzech dekad uczestniczą liderzy świata polityki, biznesu, nauki i kultury z Polski i ponad 60 krajów.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl