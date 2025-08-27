Aktualizacja: 28.08.2025 13:34 Publikacja: 27.08.2025 21:16
Jednym z ciekawszych wydarzeń będzie panel zatytułowany „Rola uczelni w rozwoju AI dla strategicznych potrzeb Państwa”. Państwo, rynek, uczelnie – każdy z tych światów ma swoje silne strony, ale i ograniczenia. To, że współpraca nauki, biznesu i rządu jest konieczna, wszyscy wiemy. Pytanie, które sobie stawiamy, brzmi, jak znaleźć synergię i wykorzystać potencjał każdego z partnerów społecznych tego dialogu? Jak możemy nadać tempo naszym działaniom administracyjnym, pamiętając o aspektach etycznych oraz o potrzebach ludzi? Jak odkrywać nowe rozwiązania, akceptując wysokie ryzyko niepowodzenia i jak tworzyć naukę, myśląc cały czas o jej zastosowaniu w życiu?
Moderatorem panelu będzie Piotr Sankowski, profesor, Uniwersytet Warszawski, gościem specjalnym Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Udział w panelu zapowiedzieli: Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej, Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, oraz Alojzy Zbigniew Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
Forum Ekonomiczne to największa międzynarodowa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowej i Wschodniej w której od ponad trzech dekad uczestniczą liderzy świata polityki, biznesu, nauki i kultury z Polski i ponad 60 krajów.
Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Jednym z ciekawszych wydarzeń będzie panel zatytułowany „Rola uczelni w rozwoju AI dla strategicznych potrzeb Państwa”. Państwo, rynek, uczelnie – każdy z tych światów ma swoje silne strony, ale i ograniczenia. To, że współpraca nauki, biznesu i rządu jest konieczna, wszyscy wiemy. Pytanie, które sobie stawiamy, brzmi, jak znaleźć synergię i wykorzystać potencjał każdego z partnerów społecznych tego dialogu? Jak możemy nadać tempo naszym działaniom administracyjnym, pamiętając o aspektach etycznych oraz o potrzebach ludzi? Jak odkrywać nowe rozwiązania, akceptując wysokie ryzyko niepowodzenia i jak tworzyć naukę, myśląc cały czas o jej zastosowaniu w życiu?
Już 2 września w Karpaczu rozpocznie się XXXIV Forum Ekonomiczne – największa międzynarodowa konferencja w regio...
Już 23 września w Katowicach rozpocznie się szósta edycja Kongresu Nowej Mobilności. Tegoroczny program zapowiad...
Podczas XXXIV Forum Ekonomicznego, które odbędzie się od 2 do 4 września w Karpaczu, Ochotnicze Hufce Pracy zapr...
Problematyka ochrony zdrowia należy do jednych z najważniejszych obszarów tematycznych XXXIV Forum Ekonomicznego...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Forum Ochrony Zdrowia już po raz XVI będzie jednym z ważniejszych obszarów tematycznych Forum Ekonomicznego w Ka...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas