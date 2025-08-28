Uczestnicy dyskusji przyjrzą się wpływowi branży na tworzenie miejsc pracy, rozwój innowacji i technologii, a także jej znaczeniu dla stabilności finansów publicznych poprzez generowanie podatków i inwestycji. Poruszony zostanie również temat długofalowego planowania inwestycji infrastrukturalnych, które determinują tempo rozwoju całych regionów i podnoszą konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej. Panel pokaże, jak budownictwo – od dużych projektów infrastrukturalnych czy kolejowych – wzmacnia gospodarkę, zwiększa bezpieczeństwo i kształtuje jakość życia społeczeństwa.

Moderatorem panelu będzie Aleksandra Helbin, redaktor naczelna, WNP.pl, a udział w nim zapowiedzieli: Agnieszka Olszewska, prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Ministerstwo Infrastruktury, Mirosław Suchoń, poseł, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, Marcin Mochocki, członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Artur Popko, prezes zarządu, dyrektor generalny, Budimex SA, oraz Jan Styliński, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek 2 września w południe prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku w liczba gości ponownie przekroczy 6000 osób, którzy będą uczestniczyć w ponad 500 panelach, sesjach, wydarzeniach specjalnych i spotkaniach autorskich.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl