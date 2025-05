– To jest prawdziwie bezpieczeństwo lekowe i do tego powinniśmy dążyć. (…) Jeżeli chcemy sprowadzić dyskusję na ten temat do tego, w jaki sposób być konkurencyjnym w stosunku do leków wytwarzanych w Indiach czy Chinach, to my nigdy w negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia (nieważne, jak ono byłoby przychylne polskim producentom) niczego nie osiągniemy, bo jesteśmy z góry skazani na porażkę. Sukces ma szansę pojawić się wtedy, jeżeli zaczniemy łączyć wszystkie te obszary, które tak naprawdę tworzą politykę lękową, czyli badania i rozwój, nowoczesne technologie, odpowiednia polityka finansowa. Jeżeli w ramach tego konglomeratu policzymy koszty i korzyści wynikające ze współpracy, to np. przemysł nowych technologii może pracować na rzecz przemysłu farmaceutycznego, ale również dla innych dziedzin, co też przynosi profity i rzutuje pośrednio na łączny koszt leku wytwarzanego w Polsce, wtedy możemy stać się konkurencyjni. I musimy do tego dążyć – tłumaczył generał.

O zaangażowaniu resortu zdrowia w obszarze bezpieczeństwa lekowego mówiła podczas debaty na temat bezpieczeństwa i systemu ochrony zdrowia podczas EKG Katarzyna Piotrowska-Radziewicz, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. – Jako Ministerstwo Zdrowia próbujemy współpracować z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie bezpieczeństwa lekowego i myślę, że „próbujemy” jest tutaj dobrym określeniem – powiedziała. Jak wskazała, kwestia bezpieczeństwa lekowego jest jednym z tematów poruszanych na arenie unijnej przez Polskę w ramach prezydencji w Radzie UE.

W tym kontekście kluczowe znaczenie mają pieniądze. Jak przekonywała Piotrowska-Radziewicz, Ministerstwo Zdrowia współpracuje z wieloma resortami, w tym z MON, z myślą o znalezieniu zachęt do produkcji leków krytycznych w kraju. Szefowa Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ zapowiedziała też, że już po zakończeniu prezydencji w Radzie UE polski rząd będzie upominać się na forum europejskim o finansowanie „twardych potrzeb związanych z pobudzeniem produkcji” leków, co również jest związane z bezpieczeństwem militarnym.

Współpraca między resortami szwankuje

W praktyce współpraca różnych resortów w obszarze bezpieczeństwa lekowego nie działa, co podkreślił na EKG Krzysztof Kopeć, prezes zarządu Krajowych Producentów Leków (KPL). – To nam się nie udaje i to jest największy problem. Największym plusem jest to, że nadal próbujemy – powiedział.

W kontekście bezpieczeństwa lekowego Kopeć przypomniał też o kierunku repolonizacji i odbudowy polskiej gospodarki, jaki wyznaczył podczas niedawnego wystąpienia na Europejskim Forum Nowych Idei premier Donald Tusk. – To lider daje pewną dyrektywę, którą trzeba wdrożyć. I pytanie teraz, czy ktoś w Ministerstwie Zdrowia to słyszy? Czy ktoś w resorcie gospodarczym to słyszy? Czy ktoś w MON to słyszy? I jeszcze trudniejsze pytanie, które jest pochodną poprzednich: czy ktoś to zrozumiał i zaczyna to wdrażać? – komentował Kopeć.