Program „Moje Zdrowie”. Będzie system "kija i marchewki" dla POZ

Pierwszym etapem wejścia do programu „Moje Zdrowie” będzie wypełnienie przez pacjenta ankiety dotyczącej stanu zdrowia. - Zakładamy, że w tym roku będzie można to zrobić przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub, alternatywnie, u realizatora, czyli w przychodni POZ (podstawowa opieka zdrowotna – red.) z pomocą personelu medycznego, jeśli pacjent nie ma dostępu do IKP – tłumaczył podczas debaty „Rzeczpospolitej” Maciej Karaszewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Po wypełnieniu ankiety wygenerowana zostanie odpowiednia lista badań profilaktycznych, na jakie lekarz rodzinny skieruje pacjenta. W programie Profilaktyka 40+ wszystko kończyło się na etapie skierowania i to pacjent decydował, co zrobić z otrzymanymi wynikami badań. W „Moim Zdrowiu” będzie inaczej.

„Moje Zdrowie”. Indywidualny plan zdrowotny pacjenta

- Pacjent musi zostać zaproszony do przychodni POZ, gdzie przygotowano jego indywidualny plan zdrowotny, a personel medyczny analizuje wyniki jego badań. Jeśli wykażą, że jest zdrowy, ale występują u niego czynniki ryzyka – np. pali papierosy, albo ma obciążenia genetyczne w zakresie chorób sercowo-naczyniowych – przewidziane są odpowiednie interwencje prozdrowotne. Na początek mogą to być maksymalnie dwie wizyty edukacyjne, a następnie skierowanie do poradni leczenia uzależnień – wskazał Karaszewski.

Dodatkowo w indywidualnym planie zdrowotnym znajdą się zalecenia dotyczące szczepień – również dostosowane do pacjenta. - Realizatorem szczepień będzie POZ, który może bezpośrednio umówić pacjenta na szczepienie i wystawić receptę na szczepionkę, zapewniając tym samym kompleksową opiekę – powiedział dyrektor Departamentu Lecznictwa w MZ.