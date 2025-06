W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Atak Iranu na amerykańską bazę wojskową

Iran w poniedziałek wystrzelił rakiety balistyczne w stronę amerykańskiej bazy w Katarze. Ostrzeżenia trafiły do władz katarskich, a wszystkie pociski zostały zneutralizowane przez system obrony powietrznej. Rynki przyjęły to z ulgą – ropa i gaz potaniały o kilka procent, choć linie lotnicze zawieszają loty na Bliski Wschód. Nieeskalujący atak odwetowy może sugerować wejście strony irańskiej na ścieżkę negocjacji.

Cieśnina Ormuz i bezpieczeństwo energetyczne Polski

Tomasz Furman zwraca uwagę, że zablokowanie cieśniny Ormuz mogłoby poważnie zagrozić dostawom LNG do Polski. Jednak dzięki kontraktom z Katarem i terminalowi w Świnoujściu mamy zabezpieczenie – bowiem Katarska spółka zobowiązana jest do dostarczenia gaz z alternatywnych źródeł. Ropę zaś importujemy m. in. z USA, Norwegii czy Arabii Saudyjskiej.

Brytyjska strategia dla przemysłu

Rząd UK przedstawił strategię wspierania energochłonnych branż: niższe ceny energii dla przemysłu stalowego, chemicznego i nawozowego, szybsze przyłączenia do sieci, uproszczone procedury regulacyjne i pomoc dla sektora farmaceutycznego oraz startupów. To ruch mający odbudować konkurencyjność kraju.