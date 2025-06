- Ostatnie dni, mimo że pełne niespodzianek i pełne emocji, są również pełne skupienia. Jesteśmy gotowi, rozpoczynamy ponownie odliczanie. Do zobaczenia w kosmosie. Go Poland. Go Axiom 4! See you in space! - powiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Misja Ax-4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

Start misji Ax-4, w ramach której polski astronauta poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną, był już kilkukrotnie przekładany. Pierwotnie lot rakiety Falcon 9, która ma wynieść na orbitę kapsułę Dragon z załogą misji, planowano na 29 maja, a następnie na 8, 10, 12, 18 i 22 czerwca. Powodami opóźnień były m.in.: niesprzyjająca pogoda, problemy z kapsułą Dragon oraz wyciek paliwa z pierwszego stopnia rakiety Falcon 9.

W ostatnim komunikacie NASA informowała, że potrzebny jest „dodatkowy czas, aby kontynuować ocenę działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po niedawnych pracach naprawczych w tylnym segmencie modułu serwisowego Zwiezda”.

Misja, która ma wyruszyć z ośrodka NASA Kennedy Space Center na Florydzie, jest czwartym komercyjnym lotem na ISS firmy Axiom Space. Astronauci – była astronautka NASA Peggy Whitson (dowódczyni), pilot Shubhanshu Shukla z Indii oraz specjaliści: naukowcy Sławosz Uznański-Wiśniewski i Tibor Kapu z Węgier – spędzą na ISS do 14 dni, wykonując ok. 60 eksperymentów naukowych, w tym 13 przygotowanych przez polskich naukowców. Na stację polecą na pokładzie kapsuły Crew Dragon – ostatniej stworzonej przez SpaceX – dla której będzie to pierwszy lot w kosmos.