Problemy z rosyjskim modułem Zwiezda

Wykryty wyciek powietrza i spadek ciśnienia w rosyjskim module ISS był powodem wcześniejszego przełożenia misji Axiom w ubiegłym tygodniu. Potem NASA informowała, że po dokonaniu napraw poziom ciśnienia się ustabilizował, lecz jest poddawany dalszym obserwacjom.

W ostatnim komunikacie poinformowano, że rosyjscy kosmonauci przebywający na ISS przeprowadzili kontrolę wewnętrznych powierzchni modułu ciśnieniowego, uszczelnili dodatkowe obszary budzące wątpliwości i zmierzyli aktualny poziom wycieku. Zastrzeżono jednak, że choć segment „utrzymuje ciśnienie” potrzebna jest dodatkowa ocena sytuacji i ustalenie, czy konieczne są dodatkowe działania naprawcze. NASA poinformowała, że zwróciła się do Roskosmosu z prośbą o udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące modułu Zwiezda”.

Misja Ax-4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

Misja, która ma wyruszyć z ośrodka NASA Kennedy Space Center na Florydzie, jest czwartym komercyjnym lotem na ISS firmy Axiom Space. Astronauci - była astronautka NASA Peggy Whitson (dowódczyni), pilot Shubhanshu Shukla z Indii oraz specjaliści naukowcy Sławosz Uznański-Wiśniewski i Tibor Kapu z Węgier - spędzą na ISS do 14 dni, wykonując ok. 60 eksperymentów naukowych, w tym 13 przygotowanych przez polskich naukowców. Na stację polecą na pokładzie kapsuły Crew Dragon - ostatniej stworzonej przez SpaceX - dla której będzie to pierwszy lot w kosmos.

Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie pierwszym polskim astronautą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.