Start misji Ax-4, w skład której wchodzi Uznański-Wiśniewski, został przełożony po raz trzeci. 10 czerwca rakieta Falcon 9, która miała wynieść kapsułę Crew Dragon z Polakiem, nie wystartowała ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.

Z kolei 29 maja do startu nie doszło ze względu na drobne problemy techniczne związane z kapsułą Crew Dragon. Opóźnienie było związane z koniecznością dokładnego sprawdzenia i przetestowania nowego modelu kapsuły oraz eliminacji wszelkich potencjalnych ryzyk przed lotem.

Wyciek płynnego tlenu opóźnia lot na orbitę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Teraz, przed startem zaplanowanym na 11 czerwca, SpaceX poinformowała, że start misji Ax-4 znów został przełożony. Powodem jest usterka wykryta przez firmę. Na razie nie podano nowego terminu misji.

SpaceX poinformowała, że wykryła wyciek płynnego tlenu i potrzebuje czasu na naprawę usterki. Wyciek z pierwszego stopnia rakiety Falcon 9 wykryto już kilka dni wcześniej – w poniedziałek mówił o tym wiceprezes SpaceX William Gerstenmaier. Jeszcze w poniedziałek zapewniano jednak, że firma szybko poradzi sobie z naprawą.

Okno startowe dla misji Ax-4 będzie otwarte do 22 czerwca. Jeśli do startu nie dojdzie do tego dnia, wówczas misja może opóźnić się o wiele tygodni.