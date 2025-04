Farmakoterapia dla chorych na otyłość. Problemem nierefundowane leki

– Nie wszyscy chorzy na otyłość mogą sobie na to pozwolić, co sprawia, że dostęp do farmakoterapii bywa ograniczony do zamożniejszych pacjentów lub tych, którzy decydują się ponieść ten koszt z uwagi na stan zdrowia – mówi dr Bukowczan. Zaznacza jednak, że coraz więcej państw myśli o wprowadzeniu ułatwień w dostępie do leków dla pacjentów z chorobą otyłościową, więc nie można wykluczać, ze sytuacja z refundacją leczenia wkrótce się zmieni.

Opinia partnera cyklu VIVUS Alessandro Giacometti, wiceprezes i dyrektor naczelny w Europie, VIVUS Częstość występowania nadwagi i otyłości zwiększa się w każdym kraju europejskim, w tym również w Polsce. Otyłość jest złożoną chorobą, która ma podłoże fizjologiczne, neurologiczne i behawioralne.



Według badania opublikowanego w 2024 r. w czasopiśmie „Nutrients” w końcówce XX w. nadmierna masa ciała występowała u ponad połowy populacji osób dorosłych w Polsce (56,7 proc. mężczyzn oraz 48,6 proc. kobiet). W 2005 roku wskaźniki te zwiększyły się do 60,2 proc. u mężczyzn oraz 50 proc. u kobiet. Dekadę później ponownie zaobserwowano koleny wzrost – w latach 2013–2014 problem ten dotyczył 67,3 proc. mężczyzn i 52,9 proc. kobiet, przy czym otyłość stwierdzono u 24,4 proc. mężczyzn i 25 proc. kobiet.



Pytanie, na które każdy pracownik ochrony zdrowia stara się odpowiedzieć, brzmi: „Jak najlepiej pomóc pacjentom zmagającym się z otyłością i nadwagą?”.

Wielu specjalistów z zespołów multidyscyplinarnych postrzega otyłość i nadwagę jako choroby przewlekłe, które należy leczyć. Oprócz terapii podstawowej, którą stanowi dieta o obniżonej kaloryczności i aktywność fizyczna, dostępnych jest kilka opcji medycznych umożliwiających podjęcie skutecznej walki z tą chorobą i wspólne wytyczenie celu wraz z pacjentem.



Liraglutyd, semaglutyd, naltrekson/bupropion oraz – od niedawna dostępne w Polsce – tirzepatyd i fentermina/topiramat należą do najczęściej stosowanych terapii farmakologicznych, które umożliwiają podejście do choroby z różnych stron. Poprzez zróżnicowane mechanizmy działania leki te mogą pomóc pacjentom zmagającym się na przykład z zaburzeniami typu „głodny mózg” czy „głodne jelita”, w których nadmierne łaknienie i zachowania związane z poszukiwaniem jedzenia przeważają nad sygnałami sytości.



Ważne jest, aby lekarz dobrał właściwą terapię dla każdego pacjenta, żeby modulować uczucie głodu i apetyt, pomagając pacjentom w zmodyfikowaniu nawyków żywieniowych i długotrwałym utrzymaniu prawidłowej masy ciała.