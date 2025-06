– Kolejnym czynnikiem są koszty budowy i wykończenia, które przekładają się na wysokość czynszu najmu. Ponad 65 proc. firm wynajmujących biura w regionach to sektor SSC/BPO, który jest ukierunkowany na niższe koszty działania niż główne siedziby korporacji w Warszawie – wskazuje Mateusz Polkowski.

Znaczna część najemców biur w regionach nie może sobie pozwolić na płacenie stawek zbliżonych do tych z obrzeży centrum w Warszawie, a o takich poziomach czynszu – co najmniej 20–22 euro za mkw. miesięcznie – trzeba dziś rozmawiać w przypadku dobrze ulokowanych nowo planowanych obiektów np. w Krakowie.

– Wszystko to wpływa na ograniczone zainteresowanie gruntami pod zabudowę biurową. Uważamy, że ta tendencja będzie się utrzymywać do czasu obniżenia współczynnika powierzchni niewynajętej. W przypadku niektórych miast może to zająć od dwóch do czterech lat. Wyjątkiem będą transakcje gruntami pod unikatowe inwestycje biurowe w najlepszych lokalizacjach – przewiduje Mateusz Polkowski.

Zdaniem autorów raportu trend zmiany starszych biurowców na nowsze lub nieruchomości o innej funkcji będzie coraz częściej obserwowany także w miastach regionalnych, szczególnie w Krakowie i we Wrocławiu. – Część deweloperów już zmieniła lub będzie zmieniać docelowe przeznaczenie posiadanych gruntów, tak jak w przypadku Quorum we Wrocławiu lub terenu po dworcu PKS w Katowicach – czy to na funkcję PRS czy inną. W ekstremalnych przypadkach może to nastąpić nawet w trakcie trwającego już procesu budowlanego, co było do tej pory rzeczą niespotykaną na polskim rynku biurowym – podkreśla Tomasz Lewandowski. – Z uwagi na brak danych transakcyjnych dotyczących obrotu gruntami pod zabudowę biurową w regionach, ceny można jedynie szacować – zaznacza.