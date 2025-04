CPK przyspieszy wypłatę odszkodowań za wywłaszczenia

Od wydanej w styczniu przez wojewodę decyzji lokalizacyjnej dla lotniska CPK (obejmuje tereny w trzech gminach: Baranów, Teresin i Wiskitki) miało napłynąć blisko 30 odwołań. Na razie trudno określić czy i na ile może to opóźnić realizację przedsięwzięcia. - Wydaje mi się, że tych odwołań nie było tak wiele, by mocno zaburzyły nasz harmonogram – uważa Lasek. Ten przedstawiony w ubiegłym roku zakłada pierwsze prace budowlane w roku 2026, a rozpoczęcie wykonywania lotów z nowego lotniska jesienią 2032 r. – Nasz harmonogram był przygotowany na odwołania od decyzji lokalizacyjnych. Założeniem było prawdopodobieństwo sukcesu na poziomie 75 proc., podczas gdy u naszych poprzedników było to znacznie mniej – twierdzi Lasek.

Ma o tym świadczyć realizacja programu dobrowolnych nabyć: poprzednie kierownictwo CPK przestało go realizować w kwietniu 2023 r., podczas gdy obecne wznowiło go w lipcu ub. roku i w zasadzie do dziś finalizuje ostatnie złożone wnioski. - Jeszcze w ubiegłym tygodniu podpisywałem kolejne dokumenty poświadczające nabycie kilkunastu czy kilkudziesięciu hektarów – dodaje Lasek.

Będą wywłaszczać grunt pod tory do CPK

Obecnie CPK zaczyna realizacje programu dobrowolnych nabyć gruntów pod budowę linii kolejowej Warszawa – Łódź. Jednak w tym przypadku będzie on realizowany inaczej: obejmie bowiem tylko zabudowane nieruchomości, natomiast pozostałe – wyznaczone pod budowę torów wąskie paski rolne czy nieużytki – będą wywłaszczane.

Przed dwoma tygodniami spółka CPK ogłosiła program przetargów, zakładający ogłoszenie w 2025 r. postępowań o wartości 30 mld zł. Największe z nich dotyczą m.in. budowy dróg łączących lotnisko CPK z siecią dróg publicznych, robót budowlanych dla nowej linii kolejowej Warszawa – Łódź, usług generalnego inżyniera dla lotniska czy przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego dla budowy terminala.

W ubiegłym tygodniu realizację projektu CPK kolejny raz skrytykował prezydent Andrzej Duda, zarzucając rządowi opóźnienia i zmniejszenie zakresu inwestycji. – Myślę, że pan prezydent Duda jest wprowadzany w błąd albo przez swoich doradców, albo osoby, które z nim współpracują. Ta inwestycja w formie lansowanej wcześniej przez PiS nie miała szans powodzenia: nie można było zbudować portu lotniczego i linii kolejowej do 2028 r. – komentuje pełnomocnik rządu ds. CPK. Jak twierdzi, spółka działa zgodnie z harmonogramem oraz w porozumieniu z branżą budowlaną i projektową. - To pokazuje, że projekt jest realizowany rozsądnie – przekonuje Lasek.