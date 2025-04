Sam Centralny Port Komunikacyjny ma do roku 2040 przyczynić się do powstanie przynajmniej 290 tysięcy nowych miejsc pracy – wyliczyła firma konsultingowa AT Kearney w 2020 r. A jednocześnie – według nowszych analiz — będą się rozwijały także porty regionalne. Chętnych do pracy na lotniskach i w ich otoczeniu będzie więc potrzeba coraz więcej.

Dlatego CPK, Polskie Porty Lotnicze oraz spółka z grupy PPL - Polish Airports Academy (PAA) podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji w branży lotniczej. Efektem ma być wspólne przygotowanie systemu kształcenia, rekrutowania i szkolenia kadr, które będą gotowe obsłużyć Centralny Port Komunikacyjny.

Wiadomo, kto zajmie się rekrutacją dla CPK

Rekrutacją przyszłych pracowników CPK zajmie się Polish Airports Academy. Planowane są również wspólne projekty edukacyjne i badawczo-rozwojowe, organizacja szkoleń oraz współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i branżowymi.

Podpisane porozumienie ma charakter strategiczny, stanowi element budowy systemu kompetencji, który ma zapewnić sprawne funkcjonowanie CPK od pierwszego dnia operacji. – Zależy nam, by wspólna praca z PPL i PAA przyniosła konkretne rezultaty: programy kształcenia zapewniające Polsce kadry zdolne do obsługi najnowocześniejszego lotniska przesiadkowego w Europie. CPK to projekt, który wymaga nie tylko nowoczesnej infrastruktury, ale przede wszystkim ludzi odpowiednio przygotowanych do pracy w branży lotniczej w przyszłości – powiedział Filip Czernicki, prezes CPK cytowany w informacji prasowej.