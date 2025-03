CPK szykuje drogi dojazdowe do nowego lotniska

Przetarg na modernizację i budowę dróg dojazdowych do przyszłego lotniska ogłosiła w środę spółka CPK. Dotyczy on dróg na terenie powiatu sochaczewskiego i gminy Teresin oraz powiatu żyrardowskiego i gminy Wiskitki. Przetarg obejmuje wykonanie kompletnego projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, a także roboty budowlane. W ramach całego przedsięwzięcia związanego z CPK powstanie również ok. 90 km dróg wokół lotniska, które połączą lotnisko z siecią istniejących dróg publicznych.