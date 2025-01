Na polskich lotniskach coraz więcej pasażerów. Inwestycje idą w miliardy

– Wieża warszawska ma malutką salę operacyjną, wymaga generalnego remontu i z pewnością nie dociągnie do uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego w 2032 roku – mówi Magdalena Jaworska-Maćkowiak. Zdaniem szefowej PAŻP remont starej wieży byłby nieopłacalny. Koszt budowy nowej to 100 mln zł. Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku, a obiekt zostanie oddany pod koniec 2027 roku.

Inną inwestycją PAŻP jest budowa zdalnej wieży kontroli lotów dla lotniska w Modlinie. Tu pojawił się się jednak problem, bo przetarg na ten projekt został pod koniec 2024 roku unieważniony. Powód? Najtańsza oferta nie spełniała wymagań, a dwie pozostałe przekraczały budżet. Nowy przetarg ma być ogłoszony jeszcze w styczniu 2025.

Agencja zainwestuje również w budowę nowego centrum operacyjnego dla pracowników. To wydatek 300–400 mln zł plus dodatkowe koszty wyposażenia. Szacuje się, że w nowym centrum, które powstanie niedaleko obecnej siedziby PAŻP, pracę znajdzie 500 osób. Ten projekt ma się zakończyć w 2029 roku, a w 2032 roku (czyli w czasie, gdy powinno ruszyć lotnisko w CPK) zostanie tam zainstalowany system operacyjny.

Inwestuje także LOT

Na 2025 rok narodowy przewoźnik zapowiedział już cztery nowe kierunki: Maltę, Lizbonę, Reykjavik i Saloniki. To także wiąże się z inwestycjami.

– Każda inwestycja przynosi zyski dopiero po jakimś czasie i nie inaczej jest w przypadku nowych połączeń lotniczych. Ale co do zasady utrzymujemy tylko rentowne połączenia. Podobnie jest np. z otwarciem dużego salonu biznesowego, jak obecnie ma to miejsce w Chicago. To są wysokie kwoty, ale i inwestycja, na którą dzisiaj nas stać. Mamy podpisane umowy z innymi liniami lotniczymi, których pasażerowie za opłatą będą korzystać z saloniku, jak chociażby ze Star Alliance, np. Turkish Airlines, Air India, czy już spoza sojuszu, jak Qatar Airways – tłumaczyła w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Dorota Dmuchowska, członek zarządu ds. operacyjnych LOT-u.