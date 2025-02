Czy ta inwestycja będzie się opierała wyłącznie na środkach publicznych, czy też będą środki zewnętrzne, np. od inwestorów prywatnych lub z funduszy europejskich?

Jeżeli mówimy o finansowaniu budowy lotniska, to w programie wieloletnim do 2032 r. przewidziano niecałe 43 mld zł. Częściowo są to środki z obligacji Skarbu Państwa, częściowo kapitał, który wniosą Polskie Porty Lotnicze i finansowanie dłużne, czyli kredyty.

Donald Tusk w czasie prezentacji programu gospodarczego rządu wielokrotnie podkreślał wagę firm prywatnych. Czy w projekcie CPK jest przestrzeń na zaangażowanie firm prywatnych, polskich i zagranicznych?

Oczywiście, bo lotnisko to nie tylko miejsce, z którego startują samoloty, ale to również biznes okołolotniskowy, taki jak firmy sektora TSL czy obsługi samolotów.

Tyle że ja pytam o wejście w udziały spółki CPK. Czy ja, gdybym był bardzo zamożnym człowiekiem, jak Elon Musk, albo jego polski odpowiednik, mógłbym zostać udziałowcem tej spółki?

Program wieloletni dzisiaj tego nie przewiduje. Opieramy się na obligacjach Skarbu Państwa, finansowaniu dłużnym i środkach z PPL. Oczywiście musimy pamiętać, że z lotniskiem związane są inne inwestycje i tutaj jest już miejsce dla potencjalnych inwestorów.

Zostawmy rozpędzone CPK. Porozmawiajmy teraz o kolejach, bo koleje też się pojawiły w wystąpieniu premiera na giełdzie. Mówił o sporych kwotach na rozwój kolejnictwa.

W swoim wystąpieniu premier wspomniał o kwocie 180 mld zł na rozwój kolei. Z tego 78 mld to właśnie środki przeznaczone na koleje dużych prędkości w programie wieloletnim do 2032 r. Ale my musimy patrzeć nie tylko na rozwój kolei dużych prędkości, ale również na przygotowanie dobrej oferty dla każdego potencjalnego pasażera. A dobra oferta to jest uzupełnienie modelu szybkiego podróżowania o kolej dostępną dla każdego. A kiedy to będzie możliwe? Wtedy, kiedy połączymy możliwości spółki Centralny Port Komunikacyjny z Polskimi Liniami Kolejowymi i wspólnie przygotujemy dobrą ofertę. I my nad tą ofertą pracujemy. Wiele z inwestycji, o których wspomniał premier, jest już realizowanych przez PKP PLK, np. niedawno ogłoszony przetarg na modernizację linii kolejowej z Białegostoku do Ełku.

Czy powiększy się siatka połączeń?

Siatka połączeń rośnie już dzisiaj. Oddawane są do eksploatacji kolejne zmodernizowane linie kolejowe, dzięki którym skraca się czas przejazdu lub można zwiększyć częstotliwość kursowania pociągów. Kolejne miasta wchodzą w program „Polska w 100 minut”. To jest to, o czym czasami niektórzy zapominają. Liczą się drobne usprawnienia, które przekładają się na coraz lepszą ofertę przewozową. To jest to przejście od miliardów i wielkich haseł do tego, co naprawdę jest ważne dla pasażera na co dzień korzystającego z kolei.