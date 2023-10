Maroko ma problem po ataku Hamasu. Tylko nie mówić „Izrael”

„Hipokryzja Zachodu”

– To konflikt między ekstremistami: skrajnie nacjonalistycznym rasistowskim rządem Izraela i skrajnymi islamistami z Hamasu. A my nie lubimy ekstremistów, czekamy na załatwienie sprawy poprzez negocjacje – taką interpretację marokańskiego podejścia rysuje mi mój znajomy, przedstawiciel klasy średniej, dobrze wykształcony. Woli ją rysować anonimowo, choć wydaje się łagodna w porównaniu z tym, co daje się odczuć w mediach społecznościowych.

Trudno tam odnaleźć wyrazy poparcia dla Izraela czy wstrząsające kadry z izraelskimi ofiarami bestialskich ataków Hamasu. Jest natomiast wiele emocjonalnych wpisów dotyczących izraelskich nalotów na Strefę Gazy i „kłamstw zachodnich mediów, które wiadomo w czyich są rękach”. A także wyrazów solidarności z Palestyńczykami – arabskimi braćmi i muzułmańskimi współwyznawcami.

Na ekranach telewizorów wiszących w restauracjach i kawiarniach w Tetuanie, 400-tysięcznym mieście na północy kraju, i sąsiednim nadmorskim kurorcie Martil, wcześniej widywałem tylko transmisje meczów piłkarskich, teraz pojawiają się też obrazy z Gazy – nadawane przez arabskojęzyczną Al-Dżazirę.

To płonącą Gazę i palestyńskie ofiary od kilku dni widać też na czołówkach marokańskich gazet. A w artykułach dużo się mówi o „zachodniej hipokryzji”. Dla Zachodu „historia zaczyna się wtedy, gdy zabijani są Izraelczycy”, a to, co przedtem, czyli okupacja i prześladowania Palestyńczyków, go nie interesuje.

„Byt syjonistyczny” i Bracia Muzułmanie

„Wszyscy jesteśmy Palestyńczykami” – głosi tytuł komentarza Samira Szawkiego na pierwszej stronie francuskojęzycznego dziennika „Al Bayane”. To gazeta lewicowa, nawet bardzo lewicowa.