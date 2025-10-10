W nocy z 9 na 10 października rząd Izraela ratyfikował porozumienie, wdrażające w życie pierwszy etap planu pokojowego Donalda Trumpa dla Strefy Gazy. W ciągu 24 godzin od ratyfikacji porozumienia ma rozpocząć się zawieszenie broni, a w ciągu 72 godzin Hamas ma wypuścić pozostałych przy życiu zakładników, uprowadzonych do enklawy w czasie ataku z 7 października 2023 roku. W zamian za uwolnienie zakładników Izrael wypuści z więzień ok. 2 tys. Palestyńczyków, w tym 250 osób odsiadujących w izraelskich więzieniach wyroki dożywocia.

Donald Trump ogłasza zakończenie wojny w Strefie Gazy, USA wysyłają 200 żołnierzy do Izraela

Po tym, jak porozumienie zostało ratyfikowane, a Donald Trump ogłosił zakończenie wojny w Strefie Gazy, pojawiła się informacja, że USA wyślą do Izraela 200 żołnierzy.

Przedstawiciele administracji USA podkreślają, że amerykańscy żołnierze nie trafią bezpośrednio do Strefy Gazy. Miejsce ich stacjonowania nie zostało jeszcze ustalone. – Żaden amerykański żołnierz nie ma trafić do Gazy – podkreślił jeden z przedstawicieli administracji USA cytowany przez agencję Reutera.