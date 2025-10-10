Rzeczpospolita
USA wyślą żołnierzy do Izraela. Mają monitorować realizację porozumienia z Hamasem

Stany Zjednoczone wyślą 200 żołnierzy do Izraela. Żołnierze ci wejdą w skład grupy zadaniowej pod nazwą Centrum Współpracy Cywilno-Wojskowej (CMCC), która ma monitorować realizację porozumienia Izraela z Hamasem.

Publikacja: 10.10.2025 05:37

Palestyńczycy świętują porozumienie o zawieszeniu broni zawarte przez Hamas i Izrael

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

W nocy z 9 na 10 października rząd Izraela ratyfikował porozumienie, wdrażające w życie pierwszy etap planu pokojowego Donalda Trumpa dla Strefy Gazy. W ciągu 24 godzin od ratyfikacji porozumienia ma rozpocząć się zawieszenie broni, a w ciągu 72 godzin Hamas ma wypuścić pozostałych przy życiu zakładników, uprowadzonych do enklawy w czasie ataku z 7 października 2023 roku. W zamian za uwolnienie zakładników Izrael wypuści z więzień ok. 2 tys. Palestyńczyków, w tym 250 osób odsiadujących w izraelskich więzieniach wyroki dożywocia. 

Donald Trump ogłasza zakończenie wojny w Strefie Gazy, USA wysyłają 200 żołnierzy do Izraela

Po tym, jak porozumienie zostało ratyfikowane, a Donald Trump ogłosił zakończenie wojny w Strefie Gazy, pojawiła się informacja, że USA wyślą do Izraela 200 żołnierzy. 

Przedstawiciele administracji USA podkreślają, że amerykańscy żołnierze nie trafią bezpośrednio do Strefy Gazy. Miejsce ich stacjonowania nie zostało jeszcze ustalone. – Żaden amerykański żołnierz nie ma trafić do Gazy – podkreślił jeden z przedstawicieli administracji USA cytowany przez agencję Reutera. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Komentarze
Jerzy Haszczyński: Nadzieja dla Gazy. Czy Donald Trump ma szansę na Pokojową Nagrodę Nobla?
Oprócz amerykańskich żołnierzy w skład grupy zadaniowej, której zadaniem będzie monitorowanie realizacji porozumienia między Izraelem a Hamasem, wejdą też przedstawiciele sił zbrojnych Egiptu, Kataru, Turcji i – prawdopodobnie – Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zadaniem grupy zadaniowej ma być również m.in. ułatwienie napływu pomocy do Strefy Gazy, w tym pomocy humanitarnej. Grupa zadaniowa ma stworzyć centrum, które będzie współpracować z siłami bezpieczeństwa działającymi na terenie Strefy Gazy, a także z izraelską armią, by w enklawie nie dochodziło do starć po wejściu w życie zawieszenia broni. 

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Foto: PAP

Amerykańscy żołnierze, którzy trafią do Izraela w ramach grupy zadaniowej, mają mieć doświadczenie w pracy planistycznej, a także w działaniach inżynieryjnych i działaniach z zakresu logistyki. Zwierzchnikiem amerykańskich żołnierzy w Izraelu będzie dowódca Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) adm. Brad Cooper. 

Po zawieszeniu broni w Strefie Gazy Izrael wróci do podpisywania umów normalizujących relacje z państwami arabskimi?

Przedstawiciele administracji USA liczą, że wejście w życie porozumienia między Izraelem a Hamasem obniży napięcie w regionie i stworzy warunki do negocjacji porozumień normalizujących relacje Izraela z państwami arabskimi. Przed wojną w Strefie Gazy Izrael zawarł takie umowy (określane jako Porozumienia Abrahamowe) z Zjednoczonymi Emiratami i Bahrajnem. Następstwem tych porozumień była normalizacja stosunków Izraela z Sudanem i Marokiem. 

Teraz USA liczą, że podobne porozumienia Izrael zawrze z Arabią Saudyjską, a także Indonezją, Mauretanią, Algierią, Syrią i Libanem. 

Tymczasem Donald Trump uda się na Bliski Wschód w weekend. W niedzielę prawdopodobnie weźmie udział w ceremonii podpisania porozumienia Izraela z Hamasem w Egipcie. Trump ma też zaproszenie do izraelskiego Knesetu – może być pierwszym od 2008 roku prezydentem USA, który wygłosi przemówienie w izraelskim parlamencie. 

