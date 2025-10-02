Nawrocki w rozmowie z Wprost.pl odniósł się do krytyki niektórych użytkowników mediów społecznościowych, którzy zarzucili mu „zdradę” po podpisaniu nowej ustawy o pomocy dla Ukraińców. – Nikogo nie zdradziłem. Realizuję rozsądnie to, co zapowiedziałem – podkreślił. Przypomniał, że pierwszym wetem doprowadził do wycofania zapisów o świadczeniu 800 plus dla niepracujących Ukraińców oraz ograniczenia tzw. turystyki medycznej. Choć nowa ustawa nie spełnia wszystkich jego oczekiwań, zaznaczył, że jej niepodpisanie mogłoby skutkować „szturmem pół miliona Ukraińców na urzędy w celu przedłużenia prawa pobytu i możliwości pracy”. – Ci, którzy dzisiaj mnie krytykują, narzekaliby, że doprowadziłem do tego chaosu – zauważył.

Nawrocki zapowiedział jednocześnie, że „za pół roku nie będzie specjalnej ustawy dla Ukraińców”, a wszystkie mniejszości narodowe będą traktowane na tych samych zasadach. – Nie chcę być prezydentem chaosu społecznego w Polsce, tylko rozwiązywania spraw – dodał. Odnosząc się do zarzutów o odebranie świadczeń niepracującym Ukrainkom wychowującym dzieci, stwierdził, że jako prezydent RP nie może „wejść na poziom bardzo indywidualnych emocji i forsować prawa, które nie odpowiadają jego programowi wyborczemu”.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Co się zmienia?

Ustawa o pomocy Ukraińcom, podpisana niedawno przez prezydenta, zawiera zmiany dotyczące legalności pobytu i dostępu do świadczeń dla obywateli Ukrainy w Polsce. Nowelizacja przedłuża obowiązywanie ochrony czasowej i legalności pobytu do 4 marca 2026 r., co obejmuje ważność wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy i kart pobytu, a także terminy opuszczenia kraju, dobrowolnego powrotu i ważności dokumentów pobytowych.

Ponadto, nowe przepisy wprowadzają restrykcje w dostępie do świadczeń rodzinnych – świadczenie 800 plus dla dzieci cudzoziemców ma być zależne od aktywności zawodowej lub edukacji dziecka – oraz ograniczenia świadczeń medycznych dla dorosłych Ukraińców bez ubezpieczenia zdrowotnego, przy zachowaniu pełnego zakresu opieki dla dzieci i młodzieży.