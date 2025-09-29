Rzeczpospolita
Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu dwa projekty ustaw. Czego dotyczą?

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu dwa projekty swoich ustaw. Pierwszy z nich dotyczy wprowadzenia kary za propagowanie ideologii banderowskiej. Drugi wydłuża okres wymaganego pobytu w Polsce, uprawniającego do otrzymania obywatelstwa.

Publikacja: 29.09.2025 19:24

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Piotr Nowak

Mateusz Adamski

Jak wynika z komunikatu, projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz nowelizacji Kodeksu karnego, ma przeciwdziałać „rozpowszechnianiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fałszywych twierdzeń dotyczących zbrodni popełnionych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w szczególności zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu”.

Projekt zakłada również podwyższenie kary za nielegalne przekraczanie granicy państwowej oraz organizowanie innym osobom nielegalnego przekraczania granicy państwowej.

Dlaczego prezydent Karol Nawrocki wraca do sprawy kar za banderyzm

Jak przypomniano, rozwiązania te znajdowały się w poprzednim prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Projekt był konsekwencją weta do wcześniejszej ustawy. Prezydent nie zgodził się na jej podpisanie, wskazując, że 800+ powinno należeć się tym Ukraińcom, którzy podejmują się obowiązku pracy. I złożył własny projekt zmian w przepisach.

Rząd przepisy poprawił – a parlament przyjął – ograniczając świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy nie podejmują pracy w Polsce. Nie uwzględniono jednak pozostałych propozycji Karola Nawrockiego – dotyczących karania za szerzenie banderyzmu oraz wydłużenia procesu przyznawania polskiego obywatelstwa.

W piątek Karol Nawrocki podpisał nowelizację. Szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki zaznaczył jednak wówczas, że przyjęte rozwiązania nie są idealne i budzą wiele zastrzeżeń. – Gdyby przeszedł projekt prezydencki (...) mielibyśmy rozwiązania dalej idące – mówił, dodając, że w projekcie Karola Nawrockiego znajdowały się zapisy dotyczące wydłużenia okresu ubiegania się o obywatelstwo polskie przez obcokrajowców czy surowsze kary za szerzenie banderyzmu na terytorium Rzeczypospolitej.

Jak podkreślono w komunikacie, „dlatego te rozwiązania znalazły się w najnowszych inicjatywach legislacyjnych Prezydenta RP”. 

Do Sejmu trafił też projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim, który przewiduje wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu) wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego, z 3 do 10 lat.

