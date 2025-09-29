Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu dwa projekty ustaw. Czego dotyczą?

Jak wynika z komunikatu, projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz nowelizacji Kodeksu karnego, ma przeciwdziałać „rozpowszechnianiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fałszywych twierdzeń dotyczących zbrodni popełnionych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w szczególności zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu”.

Reklama Reklama

Projekt zakłada również podwyższenie kary za nielegalne przekraczanie granicy państwowej oraz organizowanie innym osobom nielegalnego przekraczania granicy państwowej.

Dlaczego prezydent Karol Nawrocki wraca do sprawy kar za banderyzm

Jak przypomniano, rozwiązania te znajdowały się w poprzednim prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Projekt był konsekwencją weta do wcześniejszej ustawy. Prezydent nie zgodził się na jej podpisanie, wskazując, że 800+ powinno należeć się tym Ukraińcom, którzy podejmują się obowiązku pracy. I złożył własny projekt zmian w przepisach.

Rząd przepisy poprawił – a parlament przyjął – ograniczając świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy nie podejmują pracy w Polsce. Nie uwzględniono jednak pozostałych propozycji Karola Nawrockiego – dotyczących karania za szerzenie banderyzmu oraz wydłużenia procesu przyznawania polskiego obywatelstwa.