Pomimo sankcji UE była w minionym roku w pierwszej trójce partnerów handlowych Rosji
W 2024 r. Unia Europejska zajmowała trzecie miejsce na liście największych partnerów Moskwy, wynika z danych Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego (IW). Całkowita wartość wymiany handlowej wyniosła 67,5 mld euro.
Większość krajów UE ograniczyła zakupy z Rosji. Najbardziej Niemcy, których import spadł o 92 proc. w porównaniu z poziomem z 2021 r. Całkowita wartość handlu między tymi krajami utrzymuje się na poziomie 8,17 mld euro. Włochy zredukowały obroty z Rosji o 83 proc., Belgia o 67 proc., Hiszpania o 63 proc., Czechy o 51 proc., a Słowacja o 31 proc. Pozostałe kraje Wspólnoty, w tym Polska, zmniejszyły w minionym roku obroty z agresorem o mniej niż 30 proc. Niechlubnym wyjątkiem są Węgry, które zwiększyły wymianę z Rosją o 31 proc. do 6,2 mld dol.
Według szacunków IW, w 2024 r. Chiny były głównym partnerem handlowym Rosji, generując 244,8 mld dol. obrotów handlowych, głównie poprzez eksport ropy naftowej, gazu i węgla. Moskwa wyeksportowała do Pekinu energię o wartości 130 mld dol. Chiński import z Rosji od początku rosyjskiej wojny wzrósł o 67 proc., a eksport o 35 proc.
Indie zajmowały drugie miejsce wśród importerów rosyjskich towarów, głównie poprzez zakup ropy naftowej. Przed wojną na Ukrainie Indie były dopiero na 12. miejscu wśród partnerów handlowych Rosji. Obecnie to Indie są na czele krajów, których import z Rosji gigantycznie zwiększył się od napaści Putina na Ukrainę. W porównaniu z 2021 r., indyjski import z Rosji skoczył o 680 proc.
Armenia zwiększyła zakupy w Rosji o 423 proc., Izrael o 240 proc., Uzbekistan o 135 proc., Brazylia o 98 proc., Azerbejdżan o 76 proc., Egipt o 70 proc., a Turcja o 53 proc.
Import z Rosji zredukowały też USA (o 89 proc.), Korea Płd. (60 proc.) i Japonia (59 proc.). W 2025 r. obroty unijnych państw z Rosją spadną jeszcze bardziej, ze względu na nowe, ostrzejsze pakiety sankcji, prognozują ekonomiści.
