W 2024 r. Unia Europejska zajmowała trzecie miejsce na liście największych partnerów Moskwy, wynika z danych Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego (IW). Całkowita wartość wymiany handlowej wyniosła 67,5 mld euro.

Węgierski handel z Rosją skoczył podczas wojny

Większość krajów UE ograniczyła zakupy z Rosji. Najbardziej Niemcy, których import spadł o 92 proc. w porównaniu z poziomem z 2021 r. Całkowita wartość handlu między tymi krajami utrzymuje się na poziomie 8,17 mld euro. Włochy zredukowały obroty z Rosji o 83 proc., Belgia o 67 proc., Hiszpania o 63 proc., Czechy o 51 proc., a Słowacja o 31 proc. Pozostałe kraje Wspólnoty, w tym Polska, zmniejszyły w minionym roku obroty z agresorem o mniej niż 30 proc. Niechlubnym wyjątkiem są Węgry, które zwiększyły wymianę z Rosją o 31 proc. do 6,2 mld dol.

Według szacunków IW, w 2024 r. Chiny były głównym partnerem handlowym Rosji, generując 244,8 mld dol. obrotów handlowych, głównie poprzez eksport ropy naftowej, gazu i węgla. Moskwa wyeksportowała do Pekinu energię o wartości 130 mld dol. Chiński import z Rosji od początku rosyjskiej wojny wzrósł o 67 proc., a eksport o 35 proc.