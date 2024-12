Umowa Mercosur-UE: finał po ćwierć wieku negocjacji

„Zakończyliśmy rokowania. W ten sposób rozpoczyna się nowa przygoda. To porozumienie będzie się przekładać na pracę dla ludzi i przedsiębiorstw. Więcej pracy. Więcej wyboru. Wspólny dobrobyt” – napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej na platformie X.

O zbiegu okoliczności trudno w tym przypadku mówić. Niemka bardzo świadomie skorzystała z głębokiego kryzysu politycznego, jaki teraz trawi Francję. Już w czwartek, kiedy w Paryżu upadał rząd Michela Barniera, Niemka napisała na X: „Meta jest już widoczna na horyzoncie. Przekroczmy ją. Wszyscy na tym skorzystamy”.

Była wtedy jeszcze w Rio, ale błyskawicznie poleciała do Montevideo, gdzie rozpoczynał się szczyt państw Mercosuru (Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, Boliwia).

Jeszcze w czwartek Emmanuel Macron znalazł czas, aby chwycić za telefon i zadzwonić do Niemki. Przypomniał warunki, jakie stawia Francja, aby doszło do porozumienia. To zobowiązanie krajów latynoskich do przystąpienia do Porozumienia Paryskiego o ograniczeniu zmian klimatycznych, wstrzymanie wycinki lasów, pełną wzajemność w środkach ochronnych, wzajemne otwarcie rynku zamówień publicznych oraz ochronę dochodów rolników.