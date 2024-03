„Teraz znowu widzimy spadek. To znaczy, straciliśmy łącznie około 20 mld hrywien (2,1 mld zł) wpływów budżetowych . Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ nie możemy wyrównać tych strat nawet pomocą międzynarodową, nie możemy ich pokryć pożyczkami i kredytami. To jest coś to zostało wzięte nie tylko z budżetu państwa, to jest coś, co zostało zabrane wojsku. Niestety, trzeba będzie jakoś znaleźć równowagę w systemie” – podsumował ukraiński parlamentarzysta.

Polska blokada, komu naprawdę służy Od kilku tygodni polscy rolnicy blokują granicę z Ukrainą. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski uważa, że ​​jest to kwestia polityczna i presja na instytucje unijne. Według niego Ukraińcy są wdzięczni polskiemu społeczeństwu, które jest z Ukraińcami od samego początku. Rządy krajowe muszą jednak znaleźć klucz do rozwiązania problemu.

Niedawno okazało się, że polscy przewoźnicy ponownie powrócą do protestów – planują dołączyć do rolników. Przewidywano, że zablokują co najmniej trzy punkty kontrolne na granicy z Ukrainą.

27 lutego Ministerstwo Rozwoju Gmin, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy poinformowało, że wypełniło wszystkie porozumienia mające zapobiec blokadzie ze strony polskich przewoźników.

Z polskich blokad najbardziej zadowolona jest Rosji. Reżim na Kremlu wiele razy podkreślał, że w Polsce nie chcą już pomagać i wspierać Ukrainę.