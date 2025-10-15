Aktualizacja: 15.10.2025 16:23 Publikacja: 15.10.2025 15:53
Trump jest niezadowolony z tego, że Chiny od kilku miesięcy nie kupują amerykańskiej soi
Foto: Adobe Stock
Prezydent USA Donald Trump napisał w swojej sieci społecznościowej Truth Social, że jego administracja „rozważa przerwanie biznesów z Chinami dotyczących olejów do smażenia”. Ewentualne wstrzymanie importu tego produktu byłoby karą za to, że Państwo Środka od kilku miesięcy nie kupuje amerykańskiej soi.
Trump wskazał, że ów chiński bojkot jest „działaniem nieprzyjaznym”, mającym na celu przede wszystkim zaszkodzenie amerykańskim farmerom. Rząd USA rozważa wobec tego różne opcje odwetu, z których jedna może obejmować wstrzymanie zakupów olejów do smażenia produkowanych w Chinach. „Możemy łatwo produkować takie oleje u siebie. Nie musimy ich kupować w Chinach” – zadeklarował Trump. Chiński eksport olejów jadalnych był w 2024 r. rekordowy, a USA odpowiadały za 43 proc. ich sprzedaży. Ewentualne retorsje handlowe Trumpa mogłyby więc mocno uderzyć w chińskich producentów.
W piątek Trump groził, że od 1 listopada podwyższy o 100 pkt proc. cła na chińskie produkty, w odwecie za wprowadzone przez Pekin restrykcje w eksporcie metali ziem rzadkich. W niedzielę już jednak przekonywał, że w relacjach z Chinami „wszystko będzie dobrze”. Prezydent USA zaostrzając retorykę, jednocześnie zostawia więc sobie otwarte drzwi do negocjacji z Państwem Środka.
Czytaj więcej
Chiny nie przejęły się groźbami Donalda Trumpa wprowadzenia nowych, wysokich ceł i odwołania plan...
Tymczasem Chiny były we wrześniu już kolejny miesiąc z rzędu pogrążone w deflacji. Ceny konsumpcyjne spadły o 0,3 proc. rok do roku, czyli nieco bardziej niż prognozowano. (W tym roku rosły one tylko w styczniu i w czerwcu, a w lipcu ich wzrost był zerowy.) Żywność staniała o 4,4 proc., a energia i paliwa o 2,7 proc. Za pozytywny sygnał uznano, że inflacja bazowa (czyli nieobejmująca cen żywności, paliw i energii) przyspieszyła do 1 proc. Ceny produkcji spadły natomiast o 2,3 proc. Inflacja producencka w Chinach jest nieprzerwanie ujemna od trzech lat. Rząd ChRL stara się przeciwdziałać deflacji, m.in. wymuszając na producentach aut elektrycznych, by wstrzymywali się z prowadzeniem wojen cenowych.
Czytaj więcej
We wtorek zaczęły obowiązywać nowe opłaty portowe wprowadzone przez Stany Zjednoczone i Chiny, a...
– Pomimo pozytywnego znaku w postaci wzrostu inflacji bazowej, napięcia handlowe powróciły, a niepewność co do perspektyw wzrostu gospodarczego wzrosła, co jest negatywne dla ożywienia popytu. Za wcześnie, by stwierdzić, że presja deflacyjna słabnie na tym etapie – ocenia Zhiwei Zhang, główny ekonomista w Pinpoint Asset Management.
Czytaj więcej
Prezydentowi ChRL Xi Jinpingowi bardzo zależy na tym, by uzyskać od Donalda Trumpa deklarację dot...
– Najnowsze dane gospodarcze stanowią surowe przypomnienie znaczących wyzwań strukturalnych, które Chiny muszą przezwyciężyć, aby zrównoważyć swoją gospodarkę. Mierzą się one ze słabnącym popytem, utrzymującą się nadwyżką zdolności produkcyjnych i intensywną konkurencją cenową. To wszystko stawia odporność biznesu na próbę jak nigdy dotąd – ocenia Alfredo Montufar-Helu, dyrektor zarządzający w GreenPoint Business.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent USA Donald Trump napisał w swojej sieci społecznościowej Truth Social, że jego administracja „rozważa przerwanie biznesów z Chinami dotyczących olejów do smażenia”. Ewentualne wstrzymanie importu tego produktu byłoby karą za to, że Państwo Środka od kilku miesięcy nie kupuje amerykańskiej soi.
Trump wskazał, że ów chiński bojkot jest „działaniem nieprzyjaznym”, mającym na celu przede wszystkim zaszkodzenie amerykańskim farmerom. Rząd USA rozważa wobec tego różne opcje odwetu, z których jedna może obejmować wstrzymanie zakupów olejów do smażenia produkowanych w Chinach. „Możemy łatwo produkować takie oleje u siebie. Nie musimy ich kupować w Chinach” – zadeklarował Trump. Chiński eksport olejów jadalnych był w 2024 r. rekordowy, a USA odpowiadały za 43 proc. ich sprzedaży. Ewentualne retorsje handlowe Trumpa mogłyby więc mocno uderzyć w chińskich producentów.
We wtorek, 14 października, mija termin zawieszenia wyroku Sądu Apelacyjnego USA, zgodnie z którym Donald Trump...
Najmłodsi konsumenci coraz częściej traktują wyjście do sklepu jako rozrywkę i spotkanie towarzyskie, a nie zaku...
Chiny dziesięciokrotnie zwiększyły eksport do Rosji komponentów do dronów bojowych, którymi agresor atakuje Ukra...
We wtorek zaczęły obowiązywać nowe opłaty portowe wprowadzone przez Stany Zjednoczone i Chiny, a także amerykańs...
82 proc. Polaków zanim wybierze się na zakupy, nawet do stacjonarnego sklepu, sprawdza informacje o poszukiwanyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas