USA nie kupią chińskiego oleju? Nowe groźby Donalda Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził kolejnymi retorsjami pogrążonym w deflacji Chinom. Ameryka może przestać kupować chiński olej do smażenia.

Publikacja: 15.10.2025 15:53

Trump jest niezadowolony z tego, że Chiny od kilku miesięcy nie kupują amerykańskiej soi

Trump jest niezadowolony z tego, że Chiny od kilku miesięcy nie kupują amerykańskiej soi

Foto: Adobe Stock

Hubert Kozieł

Prezydent USA Donald Trump napisał w swojej sieci społecznościowej Truth Social, że jego administracja „rozważa przerwanie biznesów z Chinami dotyczących olejów do smażenia”. Ewentualne wstrzymanie importu tego produktu byłoby karą za to, że Państwo Środka od kilku miesięcy nie kupuje amerykańskiej soi.

Trump wskazał, że ów chiński bojkot jest „działaniem nieprzyjaznym”, mającym na celu przede wszystkim zaszkodzenie amerykańskim farmerom. Rząd USA rozważa wobec tego różne opcje odwetu, z których jedna może obejmować wstrzymanie zakupów olejów do smażenia produkowanych w Chinach. „Możemy łatwo produkować takie oleje u siebie. Nie musimy ich kupować w Chinach” – zadeklarował Trump. Chiński eksport olejów jadalnych był w 2024 r. rekordowy, a USA odpowiadały za 43 proc. ich sprzedaży. Ewentualne retorsje handlowe Trumpa mogłyby więc mocno uderzyć w chińskich producentów.

W piątek Trump groził, że od 1 listopada podwyższy o 100 pkt proc. cła na chińskie produkty, w odwecie za wprowadzone przez Pekin restrykcje w eksporcie metali ziem rzadkich. W niedzielę już jednak przekonywał, że w relacjach z Chinami „wszystko będzie dobrze”. Prezydent USA zaostrzając retorykę, jednocześnie zostawia więc sobie otwarte drzwi do negocjacji z Państwem Środka.

Czytaj więcej

Prezydent Chin Xi Jinping
Handel
Chiny odpowiadają Donaldowi Trumpowi. Bronią ograniczeń eksportu metali ziem rzadkich

W jakiej kondycji jest gospodarka Chin?

Tymczasem Chiny były we wrześniu już kolejny miesiąc z rzędu pogrążone w deflacji. Ceny konsumpcyjne spadły o 0,3 proc. rok do roku, czyli nieco bardziej niż prognozowano. (W tym roku rosły one tylko w styczniu i w czerwcu, a w lipcu ich wzrost był zerowy.) Żywność staniała o 4,4 proc., a energia i paliwa o 2,7 proc. Za pozytywny sygnał uznano, że inflacja bazowa (czyli nieobejmująca cen żywności, paliw i energii) przyspieszyła do 1 proc. Ceny produkcji spadły natomiast o 2,3 proc. Inflacja producencka w Chinach jest nieprzerwanie ujemna od trzech lat. Rząd ChRL stara się przeciwdziałać deflacji, m.in. wymuszając na producentach aut elektrycznych, by wstrzymywali się z prowadzeniem wojen cenowych.

Czytaj więcej

We wtorek, 14 października, weszły w życie wprowadzone przez Stany Zjednoczone i Chiny wzajemne opła
Handel
Ostra wymiana ciosów między USA a Chinami. Wchodzą w życie nowe cła i opłaty portowe

– Pomimo pozytywnego znaku w postaci wzrostu inflacji bazowej, napięcia handlowe powróciły, a niepewność co do perspektyw wzrostu gospodarczego wzrosła, co jest negatywne dla ożywienia popytu. Za wcześnie, by stwierdzić, że presja deflacyjna słabnie na tym etapie – ocenia Zhiwei Zhang, główny ekonomista w Pinpoint Asset Management.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump (z lewej) ma się spotkać z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem (w środku). P
Handel
Czy Chiny dadzą Ameryce zwycięstwo handlowe w zamian za Tajwan?

– Najnowsze dane gospodarcze stanowią surowe przypomnienie znaczących wyzwań strukturalnych, które Chiny muszą przezwyciężyć, aby zrównoważyć swoją gospodarkę. Mierzą się one ze słabnącym popytem, utrzymującą się nadwyżką zdolności produkcyjnych i intensywną konkurencją cenową. To wszystko stawia odporność biznesu na próbę jak nigdy dotąd – ocenia Alfredo Montufar-Helu, dyrektor zarządzający w GreenPoint Business.

Źródło: rp.pl

Prezydent USA Donald Trump
Handel
Niepewny los ceł Donalda Trumpa. Eksperci dają mu 80 proc. szans na porażkę w sądzie
Handel

Generacja Z przyprawia sklepy o ból głowy
Handel
Generacja Z przyprawia sklepy o ból głowy
Handel

Chiny skokowo zwiększyły dostawy części do dronów
Handel
Chiny skokowo zwiększyły dostawy części do dronów
Handel
Ostra wymiana ciosów między USA a Chinami. Wchodzą w życie nowe cła i opłaty portowe
Handel

Polacy gruntownie przygotowują się do zakupów. Najpierw sprawdzą ceny w internecie
Handel
Polacy gruntownie przygotowują się do zakupów. Najpierw sprawdzą ceny w internecie
e-Wydanie