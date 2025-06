Comp chce podzielić akcje. Dlaczego?

Jakie plany ma Comp

Walne zgromadzenie zostało zwołane na 30 czerwca. W planach są też zmiany w radzie nadzorczej. Value FIZ zamierza zgłosić kandydatury Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego oraz Krystiana Brymory. Z kolei CE Management Group zgłosi kandydaturę Grzegorza Należytego na przewodniczącego rady nadzorczej następnej kadencji. Ma on dwudziestoletnie doświadczenie w energetyce, przemyśle oraz w IT na stanowiskach kierowniczych oraz w realizacji projektów (Siemens Energy, Siemens, Nokia, Microsoft).

Kluczowymi celami biznesowymi nowej strategii Compa są: umocnienie pozycji lidera w Polsce jako dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego dla wojska i administracji, dwukrotne zwiększenie wyników finansowych z bezpiecznych rozwiązań typu SaaS wraz z utrzymaniem pierwszej pozycji na rynku urządzeń rejestrujących i rozliczających sprzedaż, dwukrotny wzrost przychodów z wdrożeń oraz integracji usług cyberbezpieczeństwa, a także dwukrotne zwiększenie przychodów zagranicznych.