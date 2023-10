Dino też chce mieć stacje paliw jak Auchan, Intermarché czy Carrefour

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego na koniec 2022 r. przy sklepach działało 171 stacji paliw, wobec 178 rok wcześniej. Nie jest to jednak efekt spadku zainteresowania tym segmentem, lecz ostatecznym wycofaniem się z polskiego rynku firmy Tesco, która operowała na znacznej liczbie stacji paliw przy swoich sklepach. Nowy właściciel sklepów nie przejął z nimi stacji paliw i trafiły one do innych operatorów. Tym samym ogólna liczba stacji przy tego typu obiektach handlowych się zmniejszyła.

Rynek ma zdecydowanie duże perspektywy rozwoju. – Sieci sklepowe, choć stanowią niewielki procent w całym rynku stacji paliw, to jednak, poprzez ofertę atrakcyjnych cen, sprzedają duże ilości paliw i tym samym ich udział w rynku sprzedaży detalicznej paliw jest znaczący – podaje POPiHN w swoim raporcie. – Liderem w tej grupie operatorów jest nadal Intermarché, które zapowiedziało dalsze inwestycje w nowe obiekty. Stany posiadania utrzymała sieć Carrefour oraz E.Leclerc, a Auchan nawet nieco, bo o trzy stacje, swój stan powiększył – dodaje. Branżowi eksperci podkreślają przewagę sieci handlowych inwestujących w taką ofertę, dla których stacje paliw są po prostu usługą dodatkową. – Chodzi o przyciągniecie ludzi do sklepu, by zrobili zakupy. To generuje marże i jest źródłem zysku dla sklepów. Paliwa mogą mieć minimalny narzut cenowy, w sumie i tak wszystko się sieciom opłaca – mówi jeden z analityków.

Sieci z prądem

Dlatego firmy wciąż ofertę rozwijają. W całym kraju funkcjonuje 69 stacji paliw Intermarché, co sprawia, że w rankingu przysklepowych stacji benzynowych ta marka jest zdecydowanym liderem. I wciąż uruchamia kolejne punkty. – Pierwsza połowa bieżącego roku, mimo wielu wyzwań dla przedsiębiorców, takich jak ciągła presja kosztowa, inflacja, konieczność ponoszenia większych nakładów na inwestycje i spadający popyt w budownictwie, była dla nas udanym okresem – mówi Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów. – Osiągnęliśmy satysfakcjonujące zwyżki sprzedaży przez sieć Intermarché oraz zwiększyliśmy udziały Bricomarché w rynku. Optymistycznie patrzymy na dalsze perspektywy wzrostu Grupy Muszkieterów, mimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego – dodaje.

Sieci handlowe patrzą już dalej i są zainteresowane także stacjami ładowania aut elektrycznych. Lidl ma plan wybudowania kolejnych 65 przy swoich sklepach. Nowe punkty mają powstać w 12 miastach.

W styczniu tego roku także Kaufland ogłosił konkurs na montaż i uruchomienie aż 94 stacji. Z kolei do końca przyszłego roku przy 600 wybranych sklepach sieci Biedronka pojawi się aż 1,8 tys. punktów ładowania aut elektrycznych.