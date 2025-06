Inwestorzy w Warszawie kontynuują zakupy

W porównaniu z poprzednią sesją zapał inwestorów do zakupów nieco osłabł. Od startu wtorkowych notowań indeks WIG20 utrzymuje się na niewielkim plusie. Po godzinie handlu notował ok 0,3 proc. zwyżki. Inwestorów handlujących w Warszawie wspierają pozytywne nastroje panujące na pozostałych europejskich rynkach akcji. Większość głównych indeksów na europejskich giełdach rozpoczęła notowania na plusie, ale trzeba zauważyć, że nie są one zbyt przekonujące. Zakupom akcji sprzyja poprawa nastrojów globalnych wynikająca z pierwszych optymistycznych doniesień dotyczących rozpoczętej właśnie kolejnej rundy chińsko-amerykańskich negocjacji handlowych, które mają świadczyć o złagodzeniu stanowiska USA w zakresie wprowadzonych wcześniej restrykcji handlowych.

Akcje PGE kontynuują rajd

Na giełdzie w Warszawie nadal zainteresowaniem kupujących cieszą się spółki z indeksu WIG20. Kolejna udaną sesję notują walory PGE, które mogą się pochwalić najbardziej efektowną zwyżką sięgającą ok. 3,5 proc. Rynek najwyraźniej duże nadzieje pokłada w nowej strategii koncernu, która zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Na celowniku kupujących znalazły się także akcje Orlenu, Dino i Budimeksu wypracowując solidne wzrosty. Poniedziałkowe odbicie próbują kontynuować banki, choć zasięg zwyżek ich kursów jest mocno ograniczony. Na drugim biegunie są przecenione akcje CCC i Żabki. Wyraźnie zniżkują także papiery CD Projektu. Po pięciu wzrostowych sesjach z rzędu inwestorzy realizują zyski z akcji gamingowej spółki.

Pozytywne nastroje przekonały inwestorów do zakupów także na szerokim rynku akcji, gdzie we wtorkowy poranek przewagę mają drożejące walory. Najlepiej w tym gronie wypada ZE PAK, który może się pochwalić ponad 9-proc. zwyżką.