Marian Gorynia: Dlaczego organizujemy Kongres Ekonomistów Polskich?

11. Bo chcemy diagnozować to, co nie działa i wspólnie szukać skutecznych rozwiązań

Kongres to nie tylko święto sukcesów – to także przestrzeń krytycznej analizy i autorefleksji. Chcemy rozmawiać o tym, co poszło nie tak, gdzie system zawiódł, jakie reformy były nieskuteczne, a które działania przyniosły niezamierzone skutki. Tylko uczciwe wskazywanie błędów i otwarta dyskusja o sposobach ich naprawy może prowadzić do trwałej poprawy funkcjonowania gospodarki.

XI Kongres Ekonomistów Polskich to wydarzenie, które łączy tradycję z nowoczesnością, refleksję naukową z praktycznym działaniem, analizę z wizją przyszłości. Organizujemy go, bo wierzymy, że ekonomia to nauka o możliwościach – o tym, jak lepiej wykorzystywać zasoby, jak zwiększać dobrobyt i jak podejmować decyzje służące wspólnemu dobru. To również forma naszej odpowiedzialności – za jakość debaty publicznej, za edukację ekonomiczną społeczeństwa i za przyszłość naszej gospodarki.

O autorze Prof. Marian Gorynia Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiczne, w przeszłości rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

