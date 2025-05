Donald Trump łagodnieje. Więcej czasu na negocjacje z UE

Trump może długo trzymać inwestorów w niepewności co do ostatecznego kształtu jego polityki handlowej. O ile w piątek groził 25-proc. cłem na smartfony (które miałoby uderzyć m.in. w Apple’a i Samsunga, gdyby te koncerny nie chciały przenosić produkcji do USA), o tyle w niedzielę stwierdził, że nie zależy mu specjalnie na tym, by w wyniku wyższych ceł wracała do USA produkcja odzieżowa. – Nie zależy nam specjalnie na produkcji butów sportowych i T-shirtów. Chcemy produkować sprzęt wojskowy. Chcemy budować wielkie rzeczy – zapewniał Trump. Wyjaśnił, że to Steve Bessent, jego sekretarz skarbu, przekonał go do tego, że USA nie powinny stawiać dużego nacisku na kwestię ceł na tekstylia.

Sposoby na łagodzenie podwyżek ceł

A amerykańskie spółki znajdują sposoby na łagodzenie podwyżek ceł wdrożonych przez administrację Trumpa. Jednym z tych sposobów jest zastosowanie obowiązujących od 1988 r. przepisów o tzw. pierwszej sprzedaży. Pozwalają one na naliczenie wysokości cła od ceny, po której zagraniczny producent sprzedaje dany towar pierwszemu nabywcy. Na przykład, jeśli chińska fabryka sprzedaje T-shirt pośrednikowi z Hongkongu za 5 dol., a on odsprzedaje go amerykańskiemu importerowi za 10 dol., to cło pobierane jest od ceny 5 dol. By skorzystać z przepisów o pierwszej sprzedaży, trzeba jednak wykazać, że towar co najmniej dwukrotnie zmieniał właściciela, poszczególne ogniwa łańcucha dostaw (producent–pośrednik–importer) były od siebie niezależne, a towar miał docelowo trafić do USA. Trzeba mieć też dokument pokazujący, jaka była cena, którą zapłacono producentowi. O ile dawniej, przy niższych cłach, importerzy stosunkowo rzadko korzystali z tych przepisów, o tyle obecnie sięgają po nie coraz częściej.