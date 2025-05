Co do tego, że wojna celna nie wyjdzie na dobre żadnej ze stron, nie mają wątpliwości ekonomiści. – Z Trumpem nigdy nic nie wiadomo, ale byłaby to poważna eskalacja. UE musiałaby zareagować, a to byłoby coś, co naprawdę zaszkodziłoby gospodarce USA i Europy – skomentował Holger Schmieding, główny ekonomista niemieckiego banku Berenberg, cytowany przez agencję Reutera.

Również prof. Witold Orłowski ocenił, że cła uderzą po portfelach zarówno Europejczyków, jak i samych Amerykanów. – Do tej pory była nadzieja, że Trump tylko gra, że to blef. Ale jeśli do wprowadzenia ceł rzeczywiście dojdzie, Europa zapłaci. A także amerykańscy konsumenci zapłacą, niewykluczone, że nawet więcej niż Europejczycy – wskazał Orłowski.