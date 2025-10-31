Partia Republikańska nie wyklucza rozmów na temat kwestii dopłat do ubezpieczeń, ale nie zgadza się, by wiązać sprawę z finansowaniem administracji publicznej. Republikanie od miesiąca domagają się od Partii Demokratycznej podjęcia działań, które umożliwiłyby zakończenie shutdownu.

W czasie, gdy administracja federalna pozbawiona jest finansowania, pracownicy federalni, którzy nie są uważani za kluczowych dla funkcjonowania państwa, wysyłani są na bezpłatne urlopy. Wśród pracowników federalnych, których praca uznana jest za kluczową dla funkcjonowania państwa, jest ok. 13 tys. amerykańskich kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA). Od 1 października muszą oni pracować bez wynagrodzenia. 28 października kontrolerzy i pracownicy TSA po raz pierwszy nie otrzymali pełnego, miesięcznego wynagrodzenia za swoją pracę.

J.D. Vance: Ilu kontrolerów ruchu lotniczego przyjdzie do pracy, jeśli nie dostaną trzech kolejnych wypłat?

Vance zaapelował właśnie do Partii Demokratycznej, by – przez wzgląd na tę grupę pracowników – zagłosowała za zakończeniem shutdownu. W innym przypadku, jak mówił, przedłużający się w listopadzie impas może doprowadzić do paraliżu ruchu lotniczego w USA w sezonie świątecznym, gdy miliony Amerykanów będą próbowały dotrzeć do rodzinnych domów na Święto Dziękczynienia (w tym roku przypada w czwartek, 27 listopada).

Już teraz tysiące połączeń lotniczych w USA są opóźnione ze względu na zbyt małą liczbę kontrolerów ruchu lotniczego stawiających się do pracy. Już przed shutdownem Federalna Agencja Lotnictwa (FAA) alarmowała, że w kraju brakuje ok. 3,5 tys. kontrolerów ruchu lotniczego, w związku z czym wielu kontrolerów jest zmuszonych do brania nadgodzin i pracy sześć dni w tygodniu. Teraz, gdy kontrolerzy są zmuszeni do pracy bez wynagrodzenia, wielu z nich nie stawia się w pracy, zasłaniając się np. zwolnieniem lekarskim.

– To może być katastrofa. To naprawdę może być, ponieważ w tym momencie (przed Świętem Dziękczynienia), ludzie będą pozbawieni już trzech wypłat (pracownicy federalni najczęściej otrzymują wynagrodzenie co dwa tygodnie – red.) – mówił Vance. – Jak wielu z nich nie pojawi się w pracy? – pytał.