Trwa paraliż administracji USA. J.D. Vance ostrzega przed świąteczną katastrofą

Po spotkaniu z prezesami linii lotniczych American Airlines oraz United Airlines, a także przedstawicielami związków zawodowych i branży lotniczej wiceprezydent J.D. Vance ostrzegł przed skutkami przedłużającego się paraliżu (shutdown) administracji federalnej.

Publikacja: 31.10.2025 05:27

J.D. Vance

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są przyczyny shutdownu w USA?
  • Jak shutdown wpływa na sytuację finansową pracowników federalnych?
  • Przed jakim zagrożeniem, związanym z shutdownem, ostrzega wiceprezydent J.D. Vance?

Shutdown, który trwa już 30 dni (najdłuższy jak dotąd shutdown, do którego doszło w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu, trwał 35 dni), jest wynikiem impasu w Senacie, który nie jest w stanie przegłosować przyjętej wcześniej przez Izbę Reprezentantów ustawy zapewniającej finansowanie administracji. Mniejszość senatorów z Partii Demokratycznej blokuje przyjęcie ustawy, domagając się przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act).

Coraz więcej kontrolerów ruchu lotniczego w USA nie stawia się w pracy
Polityka
Coraz większy problem z ruchem lotniczym w USA. Tysiące opóźnionych lotów

Shutdown w USA: Partia Demokratyczna walczy o dopłaty do ubezpieczeń zdrowotnych, pracownicy federalni są pozbawieni wynagrodzeń

Przedstawiciele Partii Demokratycznej alarmują, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Mimo iż Partia Demokratyczna dysponuje w Senacie tylko 47 głosami (bezwzględna większość to 51 głosów), to jednak,  dzięki procedurze określanej jako filibuster, może blokować przyjęcie ustawy o finansowaniu administracji, ponieważ Partia Republikańska nie dysponuje kwalifikowaną większością 60 głosów w izbie wyższej Kongresu, która pozwoliłaby przełamać impas.

Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA

Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA

Foto: PAP

Partia Republikańska nie wyklucza rozmów na temat kwestii dopłat do ubezpieczeń, ale nie zgadza się, by wiązać sprawę z finansowaniem administracji publicznej. Republikanie od miesiąca domagają się od Partii Demokratycznej podjęcia działań, które umożliwiłyby zakończenie shutdownu.

W czasie, gdy administracja federalna pozbawiona jest finansowania, pracownicy federalni, którzy nie są uważani za kluczowych dla funkcjonowania państwa, wysyłani są na bezpłatne urlopy. Wśród pracowników federalnych, których praca uznana jest za kluczową dla funkcjonowania państwa, jest ok. 13 tys. amerykańskich kontrolerów ruchu lotniczego i 50 tys. pracowników Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA). Od 1 października muszą oni pracować bez wynagrodzenia. 28 października kontrolerzy i pracownicy TSA po raz pierwszy nie otrzymali pełnego, miesięcznego wynagrodzenia za swoją pracę. 

J.D. Vance: Ilu kontrolerów ruchu lotniczego przyjdzie do pracy, jeśli nie dostaną trzech kolejnych wypłat?

Vance zaapelował właśnie do Partii Demokratycznej, by – przez wzgląd na tę grupę pracowników – zagłosowała za zakończeniem shutdownu. W innym przypadku, jak mówił, przedłużający się w listopadzie impas może doprowadzić do paraliżu ruchu lotniczego w USA w sezonie świątecznym, gdy miliony Amerykanów będą próbowały dotrzeć do rodzinnych domów na Święto Dziękczynienia (w tym roku przypada w czwartek, 27 listopada). 

Już teraz tysiące połączeń lotniczych w USA są opóźnione ze względu na zbyt małą liczbę kontrolerów ruchu lotniczego stawiających się do pracy. Już przed shutdownem Federalna Agencja Lotnictwa (FAA) alarmowała, że w kraju brakuje ok. 3,5 tys. kontrolerów ruchu lotniczego, w związku z czym wielu kontrolerów jest zmuszonych do brania nadgodzin i pracy sześć dni w tygodniu. Teraz, gdy kontrolerzy są zmuszeni do pracy bez wynagrodzenia, wielu z nich nie stawia się w pracy, zasłaniając się np. zwolnieniem lekarskim. 

– To może być katastrofa. To naprawdę może być, ponieważ w tym momencie (przed Świętem Dziękczynienia), ludzie będą pozbawieni już trzech wypłat (pracownicy federalni najczęściej otrzymują wynagrodzenie co dwa tygodnie – red.) – mówił Vance. – Jak wielu z nich nie pojawi się w pracy? – pytał.&nbsp;

Amerykańskie linie lotnicze: Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines i Southwest Airlines zgodnie apelują do Kongresu o jak najszybsze zakończenie shutdownu przez przyjęcie ustawy ratunkowej. 

Dyrektor generalny United Airlines Scott Kirby podkreśla, że cała sytuacja wywiera presję na amerykańską gospodarkę. Z kolei linie lotnicze Delta Airlines alarmują, że opóźnień doświadczają miliony pasażerów korzystających każdego dnia z przelotów między miastami USA. W 2019 roku, w czasie najdłuższego jak dotąd, trwającego 35 dni shutdownu, w związku z niestawianiem się w pracy kontrolerów i pracowników TSA, doszło do zmniejszenia liczby lotów obsługiwanych przez lotniska w Nowym Jorku i Waszyngtonie.

Sekretarz transportu Sean Duffy poinformował, że 44 proc. opóźnień samolotów w niedzielę i 24 proc. w poniedziałek było spowodowanych zbyt małą liczbą kontrolerów ruchu lotniczego, którzy stawili się do pracy. Przed shutdownem nieobecności kontrolerów ruchu lotniczego w pracy odpowiadały średnio za ok. 5 proc. opóźnień.

Shutdown, który trwa już 30 dni (najdłuższy jak dotąd shutdown, do którego doszło w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu, trwał 35 dni), jest wynikiem impasu w Senacie, który nie jest w stanie przegłosować przyjętej wcześniej przez Izbę Reprezentantów ustawy zapewniającej finansowanie administracji. Mniejszość senatorów z Partii Demokratycznej blokuje przyjęcie ustawy, domagając się przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act).

