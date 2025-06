Policja ukrywa dowody na morderstwo sądowe?

O aktach w katowickiej komendzie słyszał także Przemysław Semczuk, autor książki „Wampir z Zagłębia”. Kilkanaście lat temu dowiedział się o nich od policjantów. I to z dwóch niezależnych, wiarygodnych źródeł. W tej sytuacji zwrócił się do Policji o ich udostępnienie. Otrzymał odpowiedź, że w archiwum katowickiej komendy nie ma żadnych akt. Teraz gdy o to samo poprosiła kancelaria prawna, okazało się, że akta jednak istnieją, ale są tajne. – Dla mnie to jasne, że Policja ukrywa dowody wrobienia Marchwickiego przez Milicję Obywatelską lub – co gorsza – informacje, kim był prawdziwy sprawca zabójstw kobiet sprzed lat – stwierdza Semczuk.

Niedawno ujawnił on kulisy kilku napadów w Warszawie, w tym słynnego napadu na konwój przed bankiem Pod Orłami w 1964 r. Dokumenty dotyczące tej ostatniej sprawy zostały odtajnione w 2019 r. przez Główne Archiwum Policji i trafiły do zasobu IPN. Wynika z nich, iż sprawcy napadu byli powiązani z wysoko postawionymi funkcjonariuszami MO. – Policyjni archiwiści utrzymali tajność niektórych dokumentów, zasłaniając się ważnym interesem bezpieczeństwa państwa – mówi Semczuk – ale to, co trafiło do IPN, pozwoliło mi rozwiązać sprawę napadu. Z tych dokumentów wynika jednoznacznie, że Policja ukrywała i nadal ukrywa brudne sprawki Milicji Obywatelskiej. W przypadku Marchwickiego może chodzić o ukrywanie dowodów morderstwa sądowego – dodaje.

Skazany na podstawie sfabrykowanych dowodów

Zdaniem Semczuka w sprawie Marchwickiego fabrykowano dowody. – Bo jak inaczej nazwać to, że milicja zgubiła dowód – zegarek należący do jednej z ofiar – a przed rozprawą go „zrekonstruowała”, zaś świadkowie przed sądem twierdzili, że to właśnie ten zegarek. Ten proces był farsą od początku do końca. Takich absurdów jest w aktach o wiele więcej – dodaje reporter.