Zarzuty wobec Huntera Bidena. Kaliber dużo mniejszy niż zarzuty wobec Trumpa

Hunter Biden na podobnych zasadach miał też kontakt z chińskimi przedsiębiorcami. W 2013 r. ojciec wziął go nawet na pokład Air Force Two w trakcie oficjalnej wizyty do Pekinu. Dziś nie da się wykluczyć, że spieniężenie kontaktów z Białym Domem skończy się dla niego więzieniem.

To jednak zarzuty innego kalibru niż te, które obciążają Trumpa. Zaczynając od próby sfałszowania wyborów, nieuznania ich wyniku oraz zamachu stanu. Z takimi oskarżeniami 45. prezydent musi się mierzyć tak w Dystrykcie Federalnym, jak i w Georgii. Nawet jednak jeśli Trump zdaje sobie sprawę, że Hunter Biden niczego podobnego nie zrobił, wykorzystanie jego postaci w kampanii wyborczej może się okazać skuteczne. Tak było ze stale podejmowaną przez miliardera kwestią użycia przez Hillary Clinton prywatnej skrzynki mailowej do przesyłania dokumentów zawierających tajemnice państwowe. Miała ona do nich dostęp jako sekretarz stanu. Już po wyborze Trumpa Clinton nigdy nie została oskarżona, tak wątpliwe były jej przewinienia. Ale to mobilizowało zwolenników miliardera.

W przypadku Huntera Bidena interesy ojca i syna mogą być sprzeczne. Ten pierwszy chciałby podejrzenia jak najszybciej wyjaśnić, drugi broni swojej przyszłości, nawet jeśli zajmie to lata.