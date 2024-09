Sprawą Wołynia Donald Tusk walczy dziś o rząd dusz

Skąd jeszcze zmiana u Tuska? – Pan wicepremier Kosiniak-Kamysz nie odkrył Ameryki. Ukraina nie będzie członkiem Unii Europejskiej bez polskiej zgody. Ukraina musi spełniać standardy, a one są wielorakie. To nie tylko kwestia handlu i granicy. To jest też kwestia standardów kulturowo-politycznych. Nie byłoby UE bez prawdy i pojednania między Niemcami a Francuzami, Niemcami a Polakami. Nawet jeśli nadal są uzasadnione oczekiwania wobec Niemców, to generalnie pojednanie polsko-niemieckie było oparte na bazie prawdy historycznej – powiedział premier Donald Tusk, komentując słowa Kułeby po tym, jak wcześniej zrobił to Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj więcej Polityka Szef MSZ Ukrainy mówił o Wołyniu. Polska stawia Ukrainie warunek ws. członkostwa w UE - Ukraina musi zrozumieć, że wejście do Unii Europejskiej oznacza wejście w obszar standardów politycznej i historycznej kultury. Dopóki nie będzie respektu dla tych standardów ze strony ukraińskiej, to z całą pewnością Ukraina nie stanie się członkiem rodziny europejskiej - powiedział premier Donald Tusk.

Oprócz opinii publicznej (a Donald Tusk raczej wie, gdzie jest dziś centrum, podążając za nim jak roślina za światłem), to lider ludowców zmitygował szefa koalicyjnego rządu do zabrania głosu w sprawie Wołynia. W koalicji rządzącej wyraźnie trwa walka o rząd dusz: Władysław Kosiniak-Kamysz ma ewidentnie ochotę na prowadzenie polityki historycznej, by w ten sposób się zbudować; Donald Tusk jest więc zmuszony do tego, by nie oddać mu pola, na które sam do tej pory wchodził z rzadka i ostrożnie. Obserwowaliśmy to niedawno przy okazji powrotu sporu o Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, kiedy to ostatecznie Tusk przychylił się do stanowiska Kosiniaka-Kamysza. Ponadto w temacie wychowania patriotycznego czy kanonu lektur wciąż iskrzy na linii PSL–MEN. Niespodziewanie polityka historyczna stała się barometrem nastrojów w koalicji.

Nie dajmy się nabrać na dymisję Dmytro Kułeby

Analitycy Polityki w sieci zwrócili uwagę m.in. na to, że internauci poczuli się oburzeni relatywizacją wydarzeń historycznych, inni zaś krytykowali polskich polityków za nie dość stanowczą reakcję, a przy okazji wyrażali niechęć w kwestii kierunku polityki wobec Ukrainy. Ten wrzód trzeba więc przeciąć – szybko i sprawnie. Z dwóch powodów, których wspólnym mianownikiem jest Moskwa: nie byłoby dobrze, aby Wołyń stał się w kraju, jak i poza jego granicami zarzewiem konfliktu pomiędzy Ukraińcami i Polakami, a w ten sposób paliwem dla środowisk, jeśli nie jawnie prorosyjskich, to co najmniej radykalnych.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy przyjechał do Polski i po prostu robił politykę historyczną

Jest odwrotnie niż twierdzi Kułeba. Kreml na samym początku wojny chciał poróżnić Polskę i Ukrainę, sięgając po kartę Wołynia: np. we wrześniu 2022 roku FSB opublikowała wcześniej nieznane materiały, które na temat rzezi zebrał radziecki wywiad, jednocześnie nie mogąc potwierdzić ich autentyczności. Ale właśnie jedynym sposobem, by wytrącić Rosjanom tę kartę z ręki, jest osiągnięcie porozumienia w sprawie ekshumacji i pochówku polskich ofiar.