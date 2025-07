Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego? Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w tej sprawie

– Członkowie KRRiT ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu, a nie przed Sejmem. (…) Tylko rozstrzygnięcia podejmowane przez TS mogą rodzić skutki prawne wobec osób, których dotyczy postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej. Konstytucja wyklucza w szczególności możliwość zawieszania w czynnościach osoby, której postępowanie dotyczy na podstawie uchwały Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu – argumentował sędzia Jarosław Wyrembak.

Niekonstytucyjny według Trybunału jest też inny przepis ustawy o Trybunale Stanu określający ustawową liczbę głosów posłów, która jest wymagana do podjęcia przez Sejm decyzji o pociągnięciu członka KRRiT do odpowiedzialności konstytucyjnej. Zgodnie z zakwestionowaną regulacją to większość bezwzględna, czyli ponad połowa głosujących za. Według posłów PiS to zbyt niski próg, który umożliwia stosunkowo łatwe przegłosowanie wniosku o Trybuna Stanu dla członka KRRiT.

Z tym stanowiskiem zgodził się w wyroku TK. – TK uznał, że wprowadzenie w tym zakresie standardu niższego niż ten, który dotyczy członków Rady Ministrów narusza konstytucyjną zasadę niezależności KRRT i jej członków. To z jaką łatwością Sejm może podejmować rozstrzygnięcia w sprawie inicjowania postępowania przed Trybunałem Stanu może przekładać się na rzeczywisty poziom niezależności KRRiT i jej członków – wskazał sędzia Wyrembak.

Co ważne Trybunał nie podzielił zarzutów posłów PiS, w których kwestionowali przepisy ustawy o, powierzające w całości sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przeprowadzenie fazy przygotowawczej postępowania dotyczącego postawienia szefa KRRiT przed Trybunałem Stanu.

Sejm podejmie decyzję o Trybunałem Stanu dla Macieja Świrskiego. Głosowanie 25 lipca

Niewykluczone jednak, że już 25 lipca, na zaplanowanym posiedzeniu, Sejm podejmie decyzję w sprawie Trybunału Stanu dla Świrskiego. Izba rozpatrzy przy tym sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która w czerwcu zdecydowała o skierowaniu sprawy na posiedzenie Sejmu.

Wcześniej komisja ta przeprowadziła w tej sprawie postępowanie. Przesłuchano kilkudziesięciu świadków, w tym likwidatora TVP S.A., likwidatora-redaktora naczelnego Polskiego Radia, oraz szefów rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Na pytania posłów odpowiadali też sam Świrski i liczni świadkowie przez niego powołani.