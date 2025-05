53 010 Tylu Palestyńczyków zginęło w izraelskich atakach na Strefę Gazy po 7 października 2023 roku

Izrael i USA proponowały niedawno, by punkty dystrybucji pomocy w Gazie zorganizowali prywatni dostawcy. Zgodnie z tą propozycją pomoc miałaby trafiać do wyznaczonych punktów dystrybucji, administrowanych przez prywatną fundację Gaza Humanitarian Foundation (GHF), przy wsparciu prywatnych kontraktorów wojskowych ze Stanów Zjednoczonych. Izrael miałby zapewnić bezpieczeństwo dostaw, ale nie uczestniczyłby w rozdawaniu pomocy. Takie rozwiązanie miałoby przeciwdziałać przechwytywaniu pomocy przez Hamas. ONZ odrzuca to rozwiązanie, obawiając się, że ograniczenie liczby dostaw do ok. 60 ciężarówek dziennie przy tym scenariuszu nie zaspokoi potrzeb ludności.

Izrael bombarduje Chan Junus, obóz dla uchodźców. Dzieci wśród ofiar, przepełniona kostnica szpitala

Tymczasem Izrael kontynuuje ataki na cele w enklawie. W Chan Junus w czwartek w nalotach zginęło ok. 56 osób, w tym kobiety i dzieci, które ginęły w swoich domach oraz namiotach, w których schronienie znajdują uchodźcy wewnętrzni. Izraelska armia przyznaje, że bombardowała cele w południowej części Strefy Gazy – twierdzi jednak, że celem ataków byli bojownicy Hamasu i Islamskiego Dżihadu. BBC cytuje jednak świadka ataku, który twierdzi, że wśród zabitych jest 36 dzieci.

BBC podaje, że według świadków kostnica Szpitala Nassera, największego szpitala w południowej części Strefy Gazy, jest przepełniona, a wiele ciał umieszczanych jest na korytarzach placówki, gdzie oczekują na pochówek. Z powodu braku wolnych łóżek ranni w nalotach często muszą leżeć na noszach, ławkach albo na podłodze szpitala.

Reuters przytacza relację 42-letniej Safy al-Bayouk, matki sześciorga dzieci, której dwaj synowie – sześciotygodniowy Muath i roczny Moataz – zginęli w jednym z nalotów. – Dałam im obiad i poszli spać. To był normalny dzień. A potem świat wywrócił się do góry nogami – opowiada.