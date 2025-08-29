Administracja Trumpa odmawia wiz Palestyńczykom na Zgromadzenie Ogólne ONZ

Kilka dni później w ślady Macrona poszedł premier Wielkiej Brytanii, który także zapowiedział uznanie Palestyny, ale uzależnił ten gest od decyzji Izraela. Zapowiedział bowiem, że Wielka Brytania uzna państwo palestyńskie, jeśli jeśli Izrael nie zgodzi się na zawieszenie broni w Strefie Gazy i nie podejmie kroków w kierunku trwałego pokoju. Co jak dotąd nie nastąpiło, a nawet przeciwnie - Netanjahu zdecydował o kolejnej ofensywie w Strefie Gazy, której celem ma być całkowite jej podbicie.

Do grona prawie 150 państw, które uznały już Palestynę, planują dołączyć także Kanada i Australia.

Bezprecedensowy krok Stanów Zjednoczonych

Jak pisze portal Axios, odmowa wydania wiz Palestyńczykom na wrześniowe Zgromadzenie Ogólne ONZ byłaby krokiem bez precedensu. Zgodnie z umową z ONZ o państwie przyjmującym, rząd USA jest zobowiązany zezwolić delegacjom z całego świata na wizytę w Nowym Jorku w celu uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym.

Prezydencja Palestyny ​​w oświadczeniu stwierdziła, że ​​„głęboko żałuje” decyzji, która „stoi w wyraźnej sprzeczności z prawem międzynarodowym i Porozumieniem o Kwaterze Głównej ONZ”, i wezwała Stany Zjednoczone do ponownego rozważenia decyzji.

Jak administracja Donalda Trumpa uzasadnia swoją decyzję

Departament Stanu stwierdził, że decyzja opiera się na braku jednoznacznego potępienia przez Autonomię Palestyńską ataku z 7 października, domniemanym podżeganiu do terroryzmu w jej systemie edukacji oraz międzynarodowym lobbingu na rzecz międzynarodowego uznania jej państwowości

Wbrew twierdzeniom Stanów Zjednoczonych, Abbas potępił atak z 7 października w oficjalnym liście wysłanym do prezydenta Francji Emmanuela Macrona kilka tygodni temu.