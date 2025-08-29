Administracja Trumpa odmawia wiz Palestyńczykom na Zgromadzenie Ogólne ONZ

Aktualizacja: 30.08.2025 00:08 Publikacja: 29.08.2025 21:33
Foto: Reuters, Eduardo Munoz
Decyzja Stanów Zjednoczonych jest odpowiedzią na planowaną inicjatywę kilku krajów zachodnich, mających na celu uznanie państwa palestyńskiego podczas dorocznego globalnego zgromadzenia. W polityce wobec Strefy Gazy sytuuje ona Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko niemal całej reszcie świata.
Zapowiedź uznania państwa palestyńskiego na wrześniowym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ zapowiedziała m.in. Francja.
Pod koniec lipca prezydent Emmanuel Macron we wpisie na X nie tylko ponownie ogłosił polityczną wolę uznania Palestyny, ale także po raz pierwszy podał konkretną datę: uroczyste, oficjalne ogłoszenie nastąpi podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu przyszłego roku. W swoim oświadczeniu Macron podkreślił pilną potrzebę zakończenia wojny w Strefie Gazy i ratowania tamtejszej ludności cywilnej. Wskazał na konieczność natychmiastowego zawieszenia broni, uwolnienia wszystkich zakładników oraz dostarczenia masowej pomocy humanitarnej mieszkańcom Gazy.
Kilka dni później w ślady Macrona poszedł premier Wielkiej Brytanii, który także zapowiedział uznanie Palestyny, ale uzależnił ten gest od decyzji Izraela. Zapowiedział bowiem, że Wielka Brytania uzna państwo palestyńskie, jeśli jeśli Izrael nie zgodzi się na zawieszenie broni w Strefie Gazy i nie podejmie kroków w kierunku trwałego pokoju. Co jak dotąd nie nastąpiło, a nawet przeciwnie - Netanjahu zdecydował o kolejnej ofensywie w Strefie Gazy, której celem ma być całkowite jej podbicie.
Do grona prawie 150 państw, które uznały już Palestynę, planują dołączyć także Kanada i Australia.
Jak pisze portal Axios, odmowa wydania wiz Palestyńczykom na wrześniowe Zgromadzenie Ogólne ONZ byłaby krokiem bez precedensu. Zgodnie z umową z ONZ o państwie przyjmującym, rząd USA jest zobowiązany zezwolić delegacjom z całego świata na wizytę w Nowym Jorku w celu uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym.
Prezydencja Palestyny w oświadczeniu stwierdziła, że „głęboko żałuje” decyzji, która „stoi w wyraźnej sprzeczności z prawem międzynarodowym i Porozumieniem o Kwaterze Głównej ONZ”, i wezwała Stany Zjednoczone do ponownego rozważenia decyzji.
Departament Stanu stwierdził, że decyzja opiera się na braku jednoznacznego potępienia przez Autonomię Palestyńską ataku z 7 października, domniemanym podżeganiu do terroryzmu w jej systemie edukacji oraz międzynarodowym lobbingu na rzecz międzynarodowego uznania jej państwowości
Wbrew twierdzeniom Stanów Zjednoczonych, Abbas potępił atak z 7 października w oficjalnym liście wysłanym do prezydenta Francji Emmanuela Macrona kilka tygodni temu.
Innym powodem decyzji są kampanie „lawfare” (strategia używania lub nadużywania prawa jako substytutu tradycyjnych środków wojskowych w celu osiągnięcia celu operacyjnego – red.) Autonomii Palestyńskiej przeciwko Izraelowi na arenie międzynarodowej. Jednym z ważniejszych przykładów jest próba postawienia premiera Izraela Benjamina Netanjahu przed sądem za domniemane zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w Strefie Gazy.
"Stany Zjednoczone pozostają otwarte na ponowne zaangażowanie zgodne z naszym prawem, jeśli Autonomia Palestyńska/OWP wypełnią swoje zobowiązania i w sposób oczywisty podejmą konkretne kroki w celu powrotu na konstruktywną ścieżkę kompromisu i pokojowego współistnienia z Państwem Izrael” – poinformował Departament Stanu.
Źródła podają, że administracja Trumpa próbuje powstrzymać Abbasa przed wydaniem „deklaracji niepodległości” podczas jego przemówienia przed Zgromadzeniem – kroku rozważanego przez Palestyńczyków.
