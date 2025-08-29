Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Administracja Trumpa odmawia wiz Palestyńczykom na Zgromadzenie Ogólne ONZ

Administracja Donalda Trumpa ogłosiła w piątek, że nie wyda wiz wysokim rangą palestyńskim urzędnikom, którzy chcą udać się do Nowego Jorku na wrześniowe Zgromadzenie Ogólne ONZ, a także cofnie wizy, które zostały wcześniej przyznane.

Publikacja: 29.08.2025 21:33

Administracja Trumpa odmawia wiz Palestyńczykom na Zgromadzenie Ogólne ONZ

Foto: Reuters, Eduardo Munoz

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego administracja Donalda Trumpa odmawia wiz Palestyńczykom na Zgromadzenie Ogólne ONZ?
  • Jakie znaczenie ma odmowa wydania wiz w kontekście międzynarodowej polityki wobec Palestyny?

  • Jakie argumenty przedstawia administracja Trumpa, uzasadniając swoją decyzję wobec Autonomii Palestyńskiej?

Decyzja Stanów Zjednoczonych jest odpowiedzią na planowaną inicjatywę kilku krajów zachodnich, mających na celu uznanie państwa palestyńskiego podczas dorocznego globalnego zgromadzenia. W polityce wobec Strefy Gazy sytuuje ona Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko niemal całej reszcie świata.

Coraz więcej państw zamierza uznać Palestynę

Zapowiedź uznania państwa palestyńskiego na wrześniowym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ zapowiedziała m.in. Francja. 

Pod koniec lipca prezydent Emmanuel Macron we wpisie na X  nie tylko ponownie ogłosił polityczną wolę uznania Palestyny, ale także po raz pierwszy podał konkretną datę: uroczyste, oficjalne ogłoszenie nastąpi podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu przyszłego roku. W swoim oświadczeniu Macron podkreślił pilną potrzebę zakończenia wojny w Strefie Gazy i ratowania tamtejszej ludności cywilnej. Wskazał na konieczność natychmiastowego zawieszenia broni, uwolnienia wszystkich zakładników oraz dostarczenia masowej pomocy humanitarnej mieszkańcom Gazy. 

Czytaj więcej

Rośnie liczba państw zapowiadających uznanie Palestyny we wrześniu
Dyplomacja
Kolejne państwa zapowiadają uznanie Palestyny
Reklama
Reklama

Kilka dni później w ślady Macrona poszedł premier Wielkiej Brytanii, który także zapowiedział uznanie Palestyny, ale uzależnił ten gest od decyzji Izraela. Zapowiedział bowiem, że Wielka Brytania uzna państwo palestyńskie, jeśli  jeśli Izrael nie zgodzi się na zawieszenie broni w Strefie Gazy i nie podejmie kroków w kierunku trwałego pokoju. Co jak dotąd nie nastąpiło, a nawet przeciwnie - Netanjahu zdecydował o kolejnej ofensywie w Strefie Gazy, której celem ma być całkowite jej podbicie. 

Do grona prawie 150 państw, które uznały już Palestynę, planują dołączyć także Kanada i Australia.

Bezprecedensowy krok Stanów Zjednoczonych

Jak pisze portal Axios, odmowa wydania wiz Palestyńczykom na wrześniowe Zgromadzenie Ogólne ONZ byłaby krokiem bez precedensu.  Zgodnie z umową z ONZ o państwie przyjmującym, rząd USA jest zobowiązany zezwolić delegacjom z całego świata na wizytę w Nowym Jorku w celu uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym.

Prezydencja Palestyny ​​w oświadczeniu stwierdziła, że ​​„głęboko żałuje” decyzji, która „stoi w wyraźnej sprzeczności z prawem międzynarodowym i Porozumieniem o Kwaterze Głównej ONZ”, i wezwała Stany Zjednoczone do ponownego rozważenia decyzji.

Jak administracja Donalda Trumpa uzasadnia swoją decyzję

Departament Stanu stwierdził, że decyzja opiera się na braku jednoznacznego potępienia przez Autonomię Palestyńską ataku z 7 października, domniemanym podżeganiu do terroryzmu w jej systemie edukacji oraz międzynarodowym lobbingu na rzecz międzynarodowego uznania jej państwowości

Wbrew twierdzeniom Stanów Zjednoczonych, Abbas potępił atak z 7 października w oficjalnym liście wysłanym do prezydenta Francji Emmanuela Macrona kilka tygodni temu.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Międzynarodowa konferencja w sprawie pokojowego rozwiązania kwestii Palestyny i wdrożenia rozwiązan
Konflikty zbrojne
„Deklaracja nowojorska”. Państwa Ligi Arabskiej po raz pierwszy potępiły Hamas

Innym powodem decyzji są kampanie „lawfare” (strategia używania lub nadużywania prawa jako substytutu tradycyjnych środków wojskowych w celu osiągnięcia celu operacyjnego – red.) Autonomii Palestyńskiej przeciwko Izraelowi na arenie międzynarodowej. Jednym z ważniejszych przykładów jest próba postawienia premiera Izraela Benjamina Netanjahu przed sądem za domniemane zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w Strefie Gazy.

"Stany Zjednoczone pozostają otwarte na ponowne zaangażowanie zgodne z naszym prawem, jeśli Autonomia Palestyńska/OWP wypełnią swoje zobowiązania i w sposób oczywisty podejmą konkretne kroki w celu powrotu na konstruktywną ścieżkę kompromisu i pokojowego współistnienia z Państwem Izrael” – poinformował Departament Stanu.

Źródła podają, że administracja Trumpa próbuje powstrzymać Abbasa przed wydaniem „deklaracji niepodległości” podczas jego przemówienia przed Zgromadzeniem – kroku rozważanego przez Palestyńczyków.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego administracja Donalda Trumpa odmawia wiz Palestyńczykom na Zgromadzenie Ogólne ONZ?
  • Jakie znaczenie ma odmowa wydania wiz w kontekście międzynarodowej polityki wobec Palestyny?

  • Jakie argumenty przedstawia administracja Trumpa, uzasadniając swoją decyzję wobec Autonomii Palestyńskiej?
Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
27 sierpnia do Kiszyniowa ze wsparciem dla proeuropejskiej prezydent Mołdawii Mai Sandu przybyli pre
Polityka
Rosja szykuje się do bitwy o Mołdawię. Europa uratuje ją przed ofensywą Putina?
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
W ostatnich miesiącach Trump próbował zmusić do dymisji prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella.
Polityka
Donald Trump atakuje Fed. Co z dolarem?
Aleksander Łukaszenko
Polityka
Zaginął kolejny przeciwnik dyktatora Białorusi. Poleciał z Warszawy do Stambułu
Litwa proponuje ominięcie Węgier w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą
Polityka
Litwa proponuje pominięcie Węgier w negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z UE
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
– Musimy sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: czy konieczne jest pilne uzdrowienie finansów
Polityka
Francja już tylko dryfuje. Czy to zmierzch V Republiki?
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie