Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne założenia planu Donalda Trumpa dotyczącego odbudowy Strefy Gazy?

W jaki sposób planuje się przekształcić Strefę Gazy w ośrodek turystyki i technologii?

Co przewiduje projekt „GREAT Trust”?

Jakie propozycje wiążą się z przesiedleniami mieszkańców Strefy Gazy?

Jakie są międzynarodowe i lokalne reakcje na plan związany ze Strefą Gazy?

W lutym Trump zaskoczył światową opinię publiczną proponując po rozmowach z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu w Białym Domu, że USA przejęłyby kontrolę nad Strefą Gazy i odbudowały ją, zmieniając ten teren w „bliskowschodnią Riwierę”. Amerykański przywódca stwierdził też, że Palestyńczycy mieliby zostać na stałe wysiedleni z tego terenu do sąsiednich państw arabskich – w tym kontekście wymienił Egipt i Jordanię. Krytycy Trumpa zwracali wówczas uwagę, że przymusowe wysiedlenie Palestyńczyków ze Strefy Gazy oznaczałoby złamanie prawa międzynarodowego i byłoby równoznaczne z czystkami etnicznymi.

Teraz dziennik „Washington Post” ujawnił szczegóły dokumentu, zgodnie z którym prezydent USA planuje przekształcić zdewastowaną enklawę w ośrodek turystyki i technologii, a jednocześnie zaoferować jej mieszkańcom finansowe wsparcie jako zachętę do dobrowolnego opuszczenia terytorium.

Wyciekł plan Donalda Trumpa ws. Strefy Gazy

Jak podaje „Washington Post”, plan Donalda Trumna zakłada tymczasową relokację ponad dwóch milionów mieszkańców Strefy Gazy. Dokument, na który powołuje się dziennik, wskazuje, że każdy Palestyńczyk, który wyjedzie, otrzyma pięć tysięcy dolarów oraz wsparcie finansowe w postaci opłaconego czynszu przez cztery lata oraz rocznego zapotrzebowania na żywność. Osoby, które posiadają ziemię w strefie mogłyby zaś otrzymać cyfrowe tokeny do wykorzystania na zakup nieruchomości w nowych – jak pisze „WP” – „inteligentnych miastach" mających powstać w regionie.