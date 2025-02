Donald Trump już wyklucza wysłanie żołnierzy USA do Strefy Gazy

Donald Trump dodał, że w Gazie USA zrealizowałyby coś, co byłoby „jednym z najwspanialszych i najbardziej spektakularnych projektów tego typu na Ziemi”.

Czytaj więcej Dyplomacja Donald Trump jednak nie chce wysiedlić Palestyńczyków ze Strefy Gazy? Po tym, jak Donald Trump ogłosił, że USA miałyby przejąć odpowiedzialność za Strefę Gazy, a Palestyńczycy zostaliby z niej wysiedleni na stałe, przedstawiciele jego administracji wycofują się z tej ostatniej propozycji.

„Nie będzie potrzeba żadnych żołnierzy USA! Stabilność zapanuje w regionie” - podsumował.

Deklaracja, że do Strefy Gazy nie zostaną wysłani amerykańscy żołnierzy to zmiana stanowiska Trumpa w stosunku do środowej konferencji – wówczas tego nie wykluczał mówiąc jedynie, że USA zrobią to, co będzie musiało być zrobione. Trump w środę sugerował też, że Palestyńczycy mieliby być na stałe deportowani ze Strefy Gazy do sąsiednich państw arabskich (Jordanii, Egiptu), ale z jego wpisu w Truth Social wynika, że obecnie przewiduje tymczasowe przesiedlenie Palestyńczyków i ich powrót do odbudowanej Strefy Gazy.



Izrael dotychczas oficjalnie nie potwierdził, że zamierza przekazać Strefę Gazy pod kontrolę USA. Beniamin Netanjahu chwalił jedynie Trumpa za nieszablonowe myślenie i mówił, że propozycję tę należy poważnie potraktować.