Netanjahu podkreślił, że popiera pomysł, by ci mieszkańcy Strefy Gazy, którzy chcą z niej wyjechać, mogli to zrobić. - Co jest w tym złego? Mogą być relokowani i (potem) wrócić. Ale trzeba odbudować Gazę - mówił.



- To pierwszy dobry pomysł, jaki słyszałem. To niezwykły pomysł - dodał Netanjahu przekonując, że należy potraktować go poważnie ponieważ może on „stworzyć dla wszystkich inną przyszłość”.



Słowa Trumpa wywołały konsternację wśród części polityków Partii Republikańskiej. „Sądziłem, że głosowaliśmy na 'Ameryka najpierw' (ang. America first” - napisał senator Partii Republikańskiej Rand Paul w serwisie X. „Nie mamy żadnego interesu w rozważaniu kolejnej okupacji, która byłaby zgubą naszego budżetu i oznaczałaby przelewanie krwi naszych żołnierzy” - dodał.