Anita Błaszczak: Niepewność, która uderza w nas wszystkich

Aktualizacja: 21.10.2025 06:03 Publikacja: 21.10.2025 04:11
W komentarzach do otaczającej nas rzeczywistości często pojawia się anglojęzyczny akronim VUCA, który oznacza niestabilny, niepewny, złożony i niejednoznaczny świat. Taki, z jakim mamy do czynienia w ostatnich latach, gdy zaraz po kryzysie pandemii wybuchła wojna na Ukrainie, pojawił się kryzys energetyczny i kryzys inflacji, a ledwie on zaczął wygasać, to nowym czynnikiem, który uderza w pewność i stabilność naszego świata, staje się sztuczna inteligencja. Funkcjonowanie w warunkach VUCA nie zachęca ani do inwestycji, ani do szarżowania z codziennymi wydatkami, szczególnie tymi trwałymi.
Widać to w danych o rachitycznej sprzedaży mieszkań, słabej aktywności inwestycyjnej firm, która z kolei przekłada się na niski popyt na pracę. Co prawda wrześniowe analizy ofert zatrudnienia opublikowanych w internecie pokazały (jak co roku) poprawę w porównaniu z sierpniem, ale i tak powakacyjne odbicie w rekrutacji było słabsze niż rok wcześniej.
Podobnie jak przedsiębiorcy, którzy nie mając pewności co do wzrostu popytu na swoje produkty i usługi, wstrzymują się z inwestycjami, tak też statystyczny polski Kowalski – nie widząc perspektyw wzrostu popytu na pracę – może się skłaniać ku zaciskaniu pasa. Tym, co może nas skłonić do większych wydatków – nas, czyli zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów – jest nadzieja na wzrost dochodów, czyli zysków firm i wynagrodzeń pracowników.
Tymczasem tempo wzrostu płac od ponad roku hamuje przy rosnących kosztach utrzymania, a szanse na jego przyspieszenie obniża słabość popytu na pracę, widoczna także we wzroście bezrobocia i spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Wprawdzie wrześniowy wskaźnik PMI dla polskiego sektora przetwórczego wzrósł do 48 pkt, to wciąż jest poniżej granicy 50 pkt, której przekroczenie oznacza wyjście z kryzysu. Szanse na wzrost popytu na pracę, który dałby Kowalskim nadzieję na wzrost zarobków, nie są zbyt duże, co potwierdzają także opisane niedawno w „Rzeczpospolitej” wyniki badania firmy Mercer.
Warto też zwrócić uwagę, że na portfele Polaków lepiej patrzeć nie z perspektywy średniego wynagrodzenia podbijanego przez najlepiej płacące branże i najlepiej opłacanych specjalistów. Bliższa rzeczywistości jest o jedną piątą niższa od średniej mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Ta zaś – według ostatnich danych GUS – w kwietniu tego roku wyniosła niespełna 7,3 tys. zł brutto. Oznacza to, że połowa pracujących w Polsce zarabiała wtedy mniej niż 7,3 tys. zł brutto, co przy zatrudnieniu na umowę o pracę daje niespełna 5,3 tys. zł „na rękę”. Mając takie zarobki i mieszkając w dużym mieście, gdzie nawet na własne, ok. 50-metrowe mieszkanie w bloku trzeba co miesiąc wydać 800–1500 zł, naprawdę trzeba się liczyć z wydatkami.
Robią to także firmy, jak widać w danych Miesięcznego Indeksu Koniunktury. W październikowej edycji tego badania, które prowadzi Polski Instytut Ekonomiczny, jeszcze bardziej (do 69 proc.) wzrosła uciążliwość kosztów pracowniczych, które są główną barierą utrudniającą działalność firm. W badaniu przeprowadzonym niedługo po tym, jak do Polski wleciał tabun rosyjskich dronów, wyraźnie wzrósł też odsetek firm (do 59 proc., czyli o 7 pkt. proc. od września), które narzekają na uciążliwość drugiej bariery, jaką jest niepewność sytuacji gospodarczej.
Chociaż polscy politycy mają ograniczony wpływ na wyniki wojny na Ukrainie i koniunkturę gospodarczą na świecie, to mają sposób na ograniczanie niepewności. Jest nim stabilność, przewidywalność i dobra jakość regulacji prawnych, a znaczenie tej jakości pokazuje teraz zamieszanie wokół ustawy kaucyjnej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W komentarzach do otaczającej nas rzeczywistości często pojawia się anglojęzyczny akronim VUCA, który oznacza niestabilny, niepewny, złożony i niejednoznaczny świat. Taki, z jakim mamy do czynienia w ostatnich latach, gdy zaraz po kryzysie pandemii wybuchła wojna na Ukrainie, pojawił się kryzys energetyczny i kryzys inflacji, a ledwie on zaczął wygasać, to nowym czynnikiem, który uderza w pewność i stabilność naszego świata, staje się sztuczna inteligencja. Funkcjonowanie w warunkach VUCA nie zachęca ani do inwestycji, ani do szarżowania z codziennymi wydatkami, szczególnie tymi trwałymi.
Agenci AI przestają być narzędziami, a stają się naszymi współpracownikami. Wchodzą do zespołów, podejmują decyz...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Urzędy i samorządy przetestują skrócony czas pracy z pełnym wynagrodzeniem. Pilotażowy program Ministerstwa Rodz...
Wbrew temu co od lat wpajali Polakom politycy PiS i Zjednoczonej Prawicy, w budżecie nie ma pieniędzy na wszystk...
System kaucyjny rozwija się w Polsce wolno, bo taka jest decyzja producentów napojów i sieci handlowych. Butelki...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
W świecie ekonomii szerzą się dziś nowe trendy i zjawiska, które wydają się iść wbrew całej dotychczasowej wiedz...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas