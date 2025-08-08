Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 08.08.2025 11:33 Publikacja: 08.08.2025 11:00
Największym zbadanym organizmem na naszej planecie jest opieńka ciemna (Armillaria ostoyae), która rośnie w lasach Oregonu. Okazało się , że na przestrzeni kilometrów mamy do czynienia z jednym i tym samym osobnikiem grzyba
Foto: Wirestock Creators/Shutterstock
Uczymy się o nich w ramach botaniki, ja też pracuję w Ogrodzie Botanicznym UW, grzyby jednak nie są roślinami. Grzyby to wielkie królestwo organizmów dużo bliżej spokrewnionych ze zwierzętami niż z roślinami. Do roślin są na pierwszy rzut oka podobne, zwłaszcza gdy rosną pośród mszaków i paprotników w ściółce leśnej. W królestwie tym znajdziemy jednak nie tylko grzyby z kapeluszem, ale też tzw. resupinaty – owocniki płasko rozpostarte na korze w postaci kolorowych plam czy struktury w postaci kulek rozsianych między cząstkami gleby, a także organizmy, które najbardziej pokrojem przypominają plemniki, bardzo sprawnie poruszające się w wodzie albo w przepastnych żołądkach przeżuwaczy. Królestwo to jest nadal najmniej ze wszystkich poznane. Najbardziej oczywistą cechą grzybową, ale widoczną dopiero pod mikroskopem, jest budowa strzępkowa. Strzępki to nitkowate, porozgałęziane, rozrastające się szczytowo komórki. Ściana strzępki, co daje się potwierdzić prostą analizą chemiczną, jest zbudowana z chityny. Wiele, a być może większość grzybów, wcale jednak nie ma takiej charakterystyki, bo nie tworzy strzępek.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Widzowie głośnego „Dojrzewania” dobrze wiedzą, jak wstrząsający efekt może dać kręcenie całego odcinka jednym dł...
Po nowej „Nagiej broni” z Liamem Neesonem nie spodziewałem się niczego innego niż dania posolonego równie mocno...
W Niemczech lęk przed atomem zyskał wyjątkowo głęboki, kulturowo zakorzeniony wymiar. Dlaczego? Odpowiedź leży n...
Agata Kornhauser-Duda: „Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii. Pożegnam się słowami moje...
Próbom wyjaśnienia afer z udziałem premiera Izraela i jego otoczenia towarzyszyły trzęsienia ziemi, cuda, zbiegi...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas