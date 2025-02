Nowy stary dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kolejnym etapem powołania są negocjacje dotyczące warunków kontraktu. Prof. Andrzej Szczerski jest znacznie dłużej związany z krakowskim Muzeum Narodowym, niż od czasu swej pierwszej dyrektorskiej kadencji. W latach 2016-2018 pełnił funkcję wicedyrektora ds. naukowych.

Autor wystaw „4xNowoczesność”

Jednym z największych projektów wystawienniczych Muzeum Narodowego w Krakowie w czasie pierwszej kadencji dyrekcji Andrzeja Szczerskiego był cykl „4xNowoczesność”, obejmujący cztery wielkie wystawy: „Polskie style narodowe 1890–1918” (2021), „Nowy początek. Modernizm w II RP” (2022), „Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL” (2023) oraz nadal dostępna „Transformacje., Nowoczesność w III RP” (otwarta w końcu 2024 roku). Dyrektor MNK jest pomysłodawcą idei syntetycznego spojrzenia na polską sztukę w XX i XXI wieku i odczytania jej na nowo, a także kuratorem, wraz z zespołem, kolejnych wystaw. Obecna panorama sztuki, architektury i designu po 1989 roku „Transformacje. Nowoczesność w III RP” pokazuje, że to, co wciąż nas łączy ponad podziałami, to chęć bycia nowoczesnym.

Procedura konkursowa trwała wyjątkowo długo zapewne też z powodu niedawnej publikacji w krakowskiej prasie listu anonimowych pracowniczek i pracowników Muzeum Narodowego zarzucającego dyrektorowi nieumiejętne zarządzanie finansami czy ignorowanie zgłoszeń o mobbing. Kolejny opublikowany list innej pracowniczki twierdził, że być może jest to próba ingerencji w przebieg konkursu.

Prof. Andrzej Szczerski może poszczycić się bogatym dorobkiem. Do wcześniejszych znaczących kuratorowanych przez niego wystaw należą m.in. pokazy: „Artyści polscy i sztuka brytyjska na przełomie XIX i XX wieku” w Pałacu w Wilanowie w 2006 roku, „Symbolism in Poland and Britain” w Tate Britain w Londynie w 2009 roku, „Modernizacje 1918–1939. Czas przyszły dokonany” w Muzeum Sztuki w Łodzi w 2010 roku, „The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland” w Centre for Fine Arts BOZAR w Brukseli w 2011 roku, „Young Poland. An Arts and Crafts Movement” w William Morris Gallery w Londynie. Jest także autorem wielu publikacji.