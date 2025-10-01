Rzeczpospolita
Wydarzenia
Światowa prapremiera spektaklu „Pół żartem”

26 i 29 września 2025 Teatr Capitol stał się miejscem wyjątkowego wydarzenia artystycznego – światowej prapremiery spektaklu „Pół żartem”. To pierwsze na świecie wystawienie tej sztuki, która powstała na podstawie głośnego spektaklu „Marilyn and me” autorstwa brytyjskiego dramatopisarza, Petera Quiltera.

Publikacja: 01.10.2025 16:22

fot. Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

fot. Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

Patronat Rzeczpospolitej

„Pół żartem…” to pełna zabawy, rodzinnych docinek i zawirowań, ale i refleksji komedia obyczajowa z gwiazdorską obsadą. Spektakl przeniósł widzów do sielskiego, choć nieidealnego domu na wsi, gdzie fantazje ojca mieszają się z temperamentem dzieci. Poznajemy Harrego, Scotta, Amy oraz Maxa – ekipę, która razem musi stawić czoła duchowi, a przy tym… nie zwariować!

Pełna widownia, salwy śmiechu i widzowie w fantastycznych humorach, a na koniec – owacje na stojąco.

Obie premiery spotkały się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Sala wypełniła się po brzegi, a atmosfera od pierwszych minut świadczyła o tym, że widzowie czekali na coś szczególnego. I nie zawiedli się – dynamiczna, pełna humoru i błyskotliwych dialogów inscenizacja porwała publiczność. Widzowie reagowali żywiołowo, nagradzając aktorów gromkimi brawami i salwami śmiechu. Po zakończeniu spektaklu – brawa długo nie milkły, a uśmiechy i rozmowy w kuluarach były najlepszym dowodem na to, że „Pół żartem” trafiło do serc odbiorców.

Światowa prapremiera w Teatrze Capitol była nie tylko sukcesem artystycznym, ale też dowodem na to, że teatr wciąż potrafi zaskakiwać świeżością i odwagą. Te dwa dni zapiszą się w historii sceny Capitol jako moment pełen radości, śmiechu i wzruszeń.

Na deskach Teatru Capitol, 26 i 29 września, na scenie wystąpiły dwie obsady, w których łączny skład wchodzą: Olaf Lubaszenko, Robert Janowski, Beata Śliwińska, Pola Gonciarz, Justyna Jeleń, Anna-Maria Sieklucka, Piotr Bondyra, Krzysztof Wieszczek, Jakub Dmochowski, Jasper Sołtysiewicz.

fot. Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

fot. Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

fot. Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

fot. Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

Obie premiery zgromadziły wielu znamienitych gości. Pojawili się między innymi:

Daria Widawska, Katarzyna Skrzynecka, Monika Mazur, Marek Kaliszuk, Artur Chamski, Robert Motyka, Jacek Kopczyński, Tomasz Jacyków, Olga Borys, Agnieszka Wielgosz, Katarzyna Ptasińska, Mikołaj Krawczyk, Maciej Miecznikowski, Krystyna Tkacz, Piotr Gawron-Jedlikowski.

Informacje o spektaklu i rezerwacjehttps://teatrcapitol.pl/spektakl/pol-zartem/

Partnerem spektaklu „Pół żartem…” jest firma Global PR Agency.

Kostiumy ufundowały firmy: Medicine, Lee oraz Wrangler.

Patroni Medialni Teatru Captitol: Rzeczpospolita, Tele Tydzień, Świat Kobiety, Dziennik Gazeta Prawna, AMS, Świat Gwiazd, Informator Stolicy, Familie.pl, Przegląd

Partnerzy Teatru: Gatta, KROSS, Aktywna Warszawa, Strefa Musić Art, Kicket, BestCan, MZA

Teatr Capitol jest członkiem Unii Teatrów Niezależnych

fot. Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

fot. Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

prapremiera Teatr Capitol

