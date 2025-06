Latem Warszawa oddycha komediami Teatru Capitol

Wakacje to również czas rodzinnych przygód, a Capitol przygotował coś specjalnego dla najmłodszych widzów. Na rozpoczęcie i zakończenie lata zaprasza na multimedialny spektakl „Akademia Pana Kleksa” w reżyserii Tomasza Schimscheinera – prawdziwy hit ostatniego sezonu, który oczarował nie tylko dzieci, ale i dorosłych. To widowisko, które przenosi widzów do magicznego świata Jana Brzechwy – pełnego przygód, niezwykłych postaci i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Multimedialne efekty specjalne, spektakularne projekcje i interaktywne elementy sprawiają, że świat Ambrożego Kleksa staje się bardziej żywy niż kiedykolwiek wcześniej. Widzowie usłyszą nowe aranżacje kultowych utworów – „Meluzyna”, „Witajcie w naszej bajce”, „Kaczka dziwaczka” czy „Dzik jest dziki” rozbrzmiewają w nowoczesnej oprawie muzycznej i choreograficznej. Spektakl nie tylko bawi, ale i uczy – rozwija wyobraźnię, kreatywność i odwagę, uczy empatii, współpracy i zaufania. To idealna propozycja na rodzinny wypad do teatru, który zamieni się w niezapomnianą przygodę i inspirację do własnych marzeń.

W Capitolu każdy detal jest przemyślany – od wystroju wnętrz, przez obsługę, aż po ofertę gastronomiczną. Na godzinę przed każdym spektaklem widzowie mogą rozgościć się w foyer, delektując się orzeźwiającymi napojami, aromatyczną kawą i pysznymi ciastami od „Cheesecake Corner”. To czas, by złapać oddech, porozmawiać, poczuć atmosferę miejsca, w którym sztuka jest na wyciągnięcie ręki.

W upalne dni nie ma lepszego schronienia niż klimatyzowane sale Dużej Sceny i Sceny Mniejszej – tu temperatura zawsze sprzyja skupieniu i relaksowi, a komfort widzów jest priorytetem. W przerwie spektaklu można zamówić drinka i odebrać go bez kolejki, by nie tracić ani chwili z magicznego wieczoru.

Zakup biletów na spektakle Capitolu jest prosty i wygodny – można to zrobić online przez stronę www.teatrcapitol.pl lub bezpośrednio w kasie teatru, czynnej w godzinach 10–19. Warto zaplanować swój wieczór wcześniej – najlepsze miejsca znikają szybko, a letni repertuar cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.

Wakacje w mieście nie muszą oznaczać nudy – wystarczy jeden wieczór w Teatrze Capitol, by poczuć, że Warszawa żyje sztuką, a letnie emocje mogą być trwalsze niż wakacyjne fotografie. Nastrojowe wnętrza, wyśmienity repertuar, komfortowe warunki i niezapomniane wrażenia – to wszystko czeka na Ciebie właśnie tu.

Niech to lato będzie czasem radości, inspiracji i spotkań, które zostaną w pamięci na długo. Capitol zaprasza – przyjdź, zanurz się w świecie wyobraźni i pozwól, by sztuka odmieniła Twój dzień. Bo teatr to nie tylko miejsce – to przeżycie, które zostaje z nami na zawsze. Sprawdź repertuar, zarezerwuj bilety i zaplanuj swoje capitalne lato już dziś!