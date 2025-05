Zwraca uwagę to, że reżyserka, pochodząca z katolickiego, bądź co bądź, kraju — pokazuje ludzi w formie, jaką znamy z wyobrażeń raju, czyli „jak Pan Bóg nas stworzył”. Nago. Bohaterki, tańcząc, przechodzą w stan, który widzowie pruderyjni nazwą być może orgią, zaś niepruderyjni — postporno. Jednak Holzinger nie chodzi o seks, lecz o najbardziej rozwiniętą formę porozumienia, dialogu, człowieczeństwa.

„Rok bez lata" Foto: Nicole Marianna Wytyczak/ Mat. Pras.

A jeśli jedna z aktorek gra wyjątkowo ubrana, w lekarskim kostiumie — proszę nie traktować tego jako dowodu wstydliwości: zdejmie kostium i będzie bohaterką porodu. Holzinger pokazuje tę wzruszającą życiową sytuację z udziałem kobiecego kręgu wsparcia. Oglądamy grupę jak rzeźbę z ołtarza, a może żeńską odpowiedź na ostatnią wieczerzę: kobiety zebrały się nie po to, by kryć zamiary zdrady, które zakończą się mordem, lecz by pomóc rodzącej matce w przyjściu dziecka na świat.

Florentina Holzinger i operowa skala jej teatru

Holzinger znana jest z tego, że na jej spektaklu można zemdleć — tak reagowali niektórzy widzowie „Sancta”, widząc odcinanie kawałków ciała przez performerki — małych, bo małych, ale jednak. Teraz scenę porodu mamy zsynchronizowaną z pokazywanym na ekranie zbliżeniem na zaszytą ranę, którą ktoś otwiera. Zemdlejecie na taki widok? — zdaje się pytać reżyserka. A jak opowiedzieć i pokazać wielogodzinny ból kobiety podczas porodu? Austriaczka daje szansę, by go poczuć, a potem zabawnie rozładowuje napięcie. Na koncertach rockowych męskie zespoły nadmuchują gigantyczne lalki seksualizowanych dziewczyn — Holzinger proponuje na scenie ogromny korpus kobiety: niepełny jak antyczna rzeźba, ale wystarczający, by z waginy wyskakiwały aktorki-bohaterki.

Facetów również grają aktorki. Oglądamy intermedia — kpin z praktyk poniżania lub demonizowania kobiet przez mężczyzn. W roli głównej jest, być może, Zygmunt Freud, twórca pojęcia lęku kastracyjnego. Wyżej pozycjonuje płeć obdarzoną penisem, co podkreśla z komiczną pychą, tańcząc kozaka. Na ekranie oglądamy wizualizację podróży w głąb waginy oraz… kobiece zęby tamże, szczerzące się podstępnie w oczekiwaniu na penisa.