Jubileuszowy Impact: 10 lat, które zmieniły reguły gry

Stolica biznesu i giełda relacji

Na scenach Impact’25 zabrali głos także Ci, którzy na co dzień nadają rytm polskiej i globalnej gospodarce - prezesi globalnych firm, inwestorzy, topowi przedsiębiorcy. Mogliśmy posłuchać m.in. Rafała Brzoski, który mówił o deregulacjach, André Hoffmanna, wiceprezesa Roche, prawnuka Fritza Hoffmanna-La Roche’a, który w 1896 roku założył drugą co do wielkości firmę farmaceutyczną na świecie (Szwajcaria była w tym roku pierwszym krajem partnerskim Impaktu), Mathiasa Döpfnera, dyrektora generalnego Axel Springer SE, Michała Gajewskiego – prezesa Santander Bank Polska, Marty Życińskiej – dyrektor generalnej Mastercard w Polsce i na Bałkanach, Krzysztofa Krawczyka – partnera zarządzającego CVC Capital Partners, Rafała Modrzewskiego – współzałożyciela ICEYE, pionierskiej firmy zajmującej się satelitami radarowymi, Matiego Staniszewskiego – współzałożyciela Eleven Labs, jednej z najszybciej rozwijających się firm AI w Europie. To oczywiście kilka z wielu nazwisk przedstawicieli którzy byli na Impakcie. Obecność top CEO z regionu, najważniejszych polskich przedsiębiorców i menedżerów wysokiego szczebla to gwarancja wartościowego networkingu. Udokumentowana - “zaczęło się na Impakcie” - to zdanie rozpoczyna niejedną opowieść o nowym projekcie, pomyśle, współpracy.

- Impact to dla mnie wyjątkowa przestrzeń, w której dialog, konkretne wnioski i autentyczne relacje biznesowe tworzą realną wartość. To miejsce, gdzie przełomowe idee spotykają się z praktyką. Wracam tu co roku, by nie tylko rozmawiać o przyszłości, ale aktywnie ją współtworzyć” – mówi Krzysztof Krawczyk Partner w CVC Capital Partners.

Medialna platforma off line

Impact to od dawna coś więcej niż tylko wydarzenie, to medialna platforma off line, która wydaje książki opisujące współczesny świat, magazyny, organizuje wystawy, spotkania z wybitnymi umysłami przez cały rok. Podczas jubileuszowej edycji odbyło się m.in. aż 15 lunchy z mówcami i mówczyniami, a w strefie Impact Art pokazano dwie wystawy. Pierwsza prezentowała dzieła polskich artystek tworzące Impact Art Collection, druga powstała we współpracy z Krupa Art Foundation a zobaczyć na niej można było ponad 20 prac, w tym dzieła m.in. Salvadora Dalego, Wojciecha Fangora, Aleksandry Waliszewskiej, Małgorzaty Mirgi-Tas i wielu innych twórczyń i twórców. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu przygotował z kolei wystawę z okazji 60-lecia założenia Pracowni Plakatu Waldemara Świerzego. Impact zgromadził także wielu ludzi kultury, artystów, influencerów i osobistości świata mediów, byli tu w tym roku m.in. Anda Rottenberg, Mariusz Treliński, Borys Szyc, Magdalena Boczarska, Michał Marszał czy Anja Rubik.

Uczestnicy chętnie odwiedzali Impact Bookstore, gdzie odbywało się ok. 30 spotkań z autorami i autorkami. Podczas dziesiątej edycji odbyło sie także wiele imprez towarzyszących jak m.in. Lotto Impact Run czy dwie prestiżowe gale: Nagroda money.pl, czy Lista 500

O tym, że Impact jest dziś jednym z topowych wydarzeń gospodarczych w Europie świadczą przyznawane mu co roku nagrody w prestiżowym, międzynarodowym konkursie Eventex Awards. Impact’24 otrzymał złoto w trzech kategoriach: European Event Thought Leadership) oraz Positive Change Event. Impact jest pierwszym polskim wydarzeniem eksportowym – w tym roku odbędzie się druga edycja Impact Bucharest, co stanowi osiągnięcie bez precedensu.

Rangę wydarzenia oddają także partnerzy. Impact’25 wspierało ok. 150 nowoczesnych firm, banków oraz instytucji, wśród nich m.in. Miasto Poznań, Województwo Wielkopolskie, Szwajcaria, Mastercard, Santander, Blik, Cisco, Żabka Group, Lipton Teas and Infusions, ENEA, BGK, Totalizator Sportowy, Allegro, PGE, Orlen, Palo Alto Networks, Dell, Amazon, Ikea, Uber, Raben, LOT, Haleon, Bank PEKAO, Uniwersytety WSB Merito i wiele innych.

Rozmowy prowadzone na Impact’25 nie kończą się wraz z wyjściem z sali – rezonują dalej: w nawiązanych relacjach, decyzjach, strategiach, ale także w mediach. Wydarzenie miało ponad 40 patronów medialnych, wśród nich Financial Times, Politico, TVN, Ringier Axel Springer, Wirtualna Polska, Grupa Mediowa Agora, XYZ, wyborcza.biz, wyborcza.pl, Newsweek, PAP, TVP, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Forbes, Grupa Eurozet, Money, Interia, Elle, Glamour, Press, Krytyka Polityczna, Głos Wielkopolski, Polskie Radio Trójka, Polityka Insight i wiele innych.

Ta wyjątkowa edycja dobiegła końca, kolejna odbędzie się 13-14 maja 2026 r.

W tym roku, 17-18 września odbędzie się Impact Bucharest!

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z IMPACT