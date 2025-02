MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z IMPACT'25

Pochodzący z RPA amerykański 49-letni reporter, pisarz i filmowiec na co dzień mieszkający – bo jakby inaczej - w Dolinie Krzemowej jest najbardziej znany z wydanego w 2015 roku światowego bestsellera: Elon Musk. Biografia twórcy Paypala, Tesli, SpaceX (Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future).

Pracując nad biografią Vance przeprowadził rozmowy z rodziną, przyjaciółmi i pracownikami Elona Muska. Jak podkreślało wydawnictwo Znak Horyzont, autor dotarł także do jego wrogów, a sam Musk przyrzekł, że zrobi wszystko, by nie dopuścić do publikacji tej książki, ale nagle zmienił zdanie.

Przez media do start-upu

Vance jest obecny w branży technologicznej od bańki internetowej z przełomu wieku. Jego dziennikarska droga wiodła przez brytyjski portal informacyjny poświęcony nowoczesnym technologiom The Register, potem The New York Times'a, a ostatnie czternaście lat spędził w Bloomberg BusinessWeek’u. To właśnie dla Bloomberga zrealizował cykl Hello World, w którym przedstawiał wynalazców, naukowców i magię nowych technologii w różnych krajach - od Chile po Australię.

W swojej karierze opisywał wydarzenia związane z technologicznymi gigantami, a w 2007 r. wydał książkę poświęconą historii Doliny Krzemowej (Geek Silicon Valley).

Na początku bieżącego roku zdecydował się jednak na wyjście ze strefy komfortu i uruchomienie Core Memory, czyli medialnej firmy skupionej na nauce i technologiach. To w jej ramach prowadzi dziś m.in. program na YouTube, ale także podcast.

Vance zamierza również produkować filmy dokumentalne, z których pierwszy – nad nim prace już trwają - dotyczy połączenia na linii mózg-komputer.

Z filmami miał już do czynienia na dobre – jest jednym z producentów dostępnego na platformie Netflix – Don’t Die: O człowieku, który postanowił żyć wiecznie. Jak reklamuje sama platforma, "w tym dokumencie bogaty przedsiębiorca Bryan Johnson stawia na szali swoje ciało i majątek, by zatrzymać starzenie się i maksymalnie wydłużyć swoje życie". Idealnie pasuje to do tematów, którymi od lat zajmuje się Vance.

Z kolei w połowie 2024 r. premierę miał film dokumentalny HBO Wild Wild Space w reżyserii nagrodzonego Oscarem Rossa Kauffmana powstały na podstawie kolejnego bestsellera Vance’a „When the Heavens Went on Sale”. Tu z kolei autor dotyka przemysłu kosmicznego i trzech firm działających w tej rozwijającej się szalenie szybko branży – Astra Space, Rocket Lab i Planet Labs, których właściciele chcą m.in. stawić czoła podbojowi kosmosu w wykonaniu SpaceX Elona Muska.

Elon i jego waszyngtońska misja

W opublikowanej w ostatnim tygodniu rozmowie z Markiem Yarmem Vance wskazuje, że najnowsza decyzja o założeniu start-upu pozwoliła mu odrodzić się.

Vance stwierdza, że gdy pisał książkę o Musku ten był typowym technologicznym nerdem, który przeistoczył się w najpotężniejszego biznesmena. Nie sądził też, że bohater jego książki zmieni swoje poglądy polityczne i będzie występował na wiecu wyborczym kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, dzięki któremu – już po wygranych wyborach - wszedł do amerykańskiej administracji. Co ciekawe, jak podkreśla Vance, Musk „nienawidził niektórych rzeczy w książce, co sprawiło, że nie rozmawialiśmy przez trzy lata”.

- Myślę, że Elon ma tendencję do bycia agentem chaosu. Nieraz to się sprawdza jak w przypadku SpaceX, a niekiedy nie – wystarczy spojrzeć na Twittera / X. Co do jego obecności w administracji, może faktycznie Waszyngton potrzebuje Muska na chwilę - zastanawia się autor jego biografii.

Sam Musk od wygranych przez Donalda Trumpa wyborów kieruje Departamentem Efektywności Rządowej (DOGE), który dąży do ograniczania kosztów m.in. poprzez redukcję etatów w sektorze publicznym.

Czas sztucznej inteligencji i biotechnologii

Vance pytany o to co będzie kluczowe w technologicznej rewolucji w najbliższej dekadzie zwraca uwagę, że dzięki AI świat w ciągu kilku lat nie będzie już taki sam, a do tej rewolucji dojdą jeszcze – jego zdaniem – przełomy w biotechnologii, dzięki której będzie możliwe skuteczniejsze leczenie wielu chorób.

Tematowi sztucznej inteligencji planuje poświęcić także kolejną swoją książkę – zresztą wielokrotnie podkreślał, że zawsze chciał zostać pisarzem. Aktualnie pracuje nad książką na temat OpenAI, do której, jak twierdzi, sprzedał już prawa filmowe.

