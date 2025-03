MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ PTWP

– Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress, EEC) przez 16 lat przyzwyczaił uczestników do tego, że przygląda się wnikliwie aktualnej sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej. Spośród wielu zdarzeń, zjawisk i trendów wyłuskujemy te, które dla dyskusji o kondycji i przyszłości Europy mają pierwszorzędne znaczenie – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator EEC.

Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia to „Razem dla bezpiecznej przyszłości. United for a safe future”. Te słowa oznaczają, że wiele uwagi zostanie poświęcone bezpieczeństwu i konkurencyjności gospodarki. Uczestnicy kongresu będą debatować m.in. o tym, jak powstrzymać „powolną agonię” unijnej gospodarki i uczynić ją odporną na zawirowania geopolityczne. Dyskutowane będą kwestie obronności i potencjału militarnego NATO, bezpieczeństwa Unii Europejskiej w zderzeniu z trendami migracyjnymi, integracji zasobów obronnych, bezpieczeństwa energetycznego i paliwowo-surowcowego, ale też cyberbezpieczeństwa czy walki z dezinformacją.

Ważnym tematem będzie polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uczestnicy kongresu przyjrzą się strategii i priorytetom polskiego przywództwa w Radzie UE, wspólnej europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony, nowemu etapowi współpracy ze Stanami Zjednoczonymi czy kwestiom wsparcia dla Ukrainy. Spróbują też odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić ze sobą konkurencyjność, innowacyjność i niskoemisyjność gospodarki i jak zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Wspólnoty z poszanowaniem zasad sprawiedliwej transformacji.

Jak co roku, na Europejskim Kongresie Gospodarczym mocno wybrzmią także tematy dotyczące zielonej gospodarki. Jak zmieniać gospodarkę i sektor energii na zrównoważone, zjednując jednocześnie dla tych działań szerokie społeczne poparcie? Na jakim etapie jest zielona rewolucja, jakie są warunki przyspieszenia, i jaka rola regulacji, administracji i podmiotów prywatnych? Między innymi na te pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci. Pod lupę zostaną wzięte inwestycje w źródła odnawialne i energetykę jądrową, szanse, jakie stwarza adaptacja do nowych wymagań czy transparentność działań biznesu na rzecz środowiska.

– Znamy bardzo dobrze postulaty biznesu, wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców i to z nimi tworzymy agendę, budując most do dialogu z rządem. Dla nas słowo „dialog” jest kluczowe, wpisane w misję kongresu, definiujące to, co robimy i co chcemy osiągnąć. Bo dziś potrzeba dialogu jest ogromna – podkreśla Wojciech Kuśpik.

Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym potwierdzili już m.in. Weronika Achramowicz, managing partner Baker McKenzie, Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas Bank Polska, Adam Mokrysz, prezes Mokate, Stacy Ligas, managing partner & CEO KPMG w Polsce, Grzegorz Lot, prezes Tauron Polska Energia, Adam Pers, wiceprezes ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej mBanku, Artur Popko, prezes Budimexu, czy Maciej Trybuchowski, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

XVII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie 23–25 kwietnia 2025 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Hali Widowisko-Sportowej Spodek w Katowicach. Organizatorem kongresu jest Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia.

Rejestracja uczestników EEC 2025 dostępna jest na stronie kongresu: eecpoland.eu

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski