Silna gospodarka da Polsce bezpieczeństwo

Obrady kongresu zainaugurowała sesja plenarna z udziałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i ministra obrony narodowej, Tomasza Siemoniaka, szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), koordynatora służb specjalnych, i Jacka Siewiery, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2022–2025 podczas prezydentury Andrzeja Dudy, poświęcona zmianom w globalnych łańcuchach dostaw, strategiach wzmacniania gospodarek oraz roli Polski w redefiniowanym europejskim systemie bezpieczeństwa militarnego.

– Polska jest silniejsza, szczególnie dzięki polskim przedsiębiorcom, bo są dwie wartości, które determinują sposób działania rządu i nasze propozycje: to bezpieczeństwo i gospodarka. One się ze sobą spotykają i są od siebie zależne. Powiem w obrazowy sposób: one się składają w znak wiktorii bezpieczeństwa i gospodarki. Znak, który w Polsce ma znaczenie nie tylko zwycięstwa, ale i solidarności – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nawiązał także do obecnej sytuacji geopolitycznej, którą określił jako „poważną”.

– Sytuacja jest poważna. Zagrożenie i wojna rozgrywają się już dzisiaj. Ataki na naszą infrastrukturę krytyczną w cyberprzestrzeni, to, co się dzieje z dezinformacją, z kłamstwem, to atak Rosji nie tylko na Polskę, ale też na cywilizację zachodnią, na filozofię życia. (…) Spotykamy się w momencie szczególnym i tutaj chciałbym do was, przedsiębiorcy, wystosować ofertę. W momencie, kiedy rozmawiamy na PKG, w Brukseli w ramach polskiej prezydencji przyjmowane jest rozporządzenie SAFE dotyczące pierwszej w historii Unii Europejskiej inwestycji w bezpieczeństwo. To 150 mld euro, z których ok. 20–30 mld euro może trafić do polskich zakładów przemysłu zbrojeniowego. Polska prezydencja odnosi gigantyczny sukces. (…) Budowanie silnej armii musi następować w połączeniu z gospodarką. Odporność społeczną buduje się przez świadomość społeczną. To też jest przedmiotem naszych działań. Kolejne 26 mld zł zostało przesunięte z KPO w dużej części na obronę cywilną, którą realizujemy z panem ministrem Siemoniakiem – mówił wicepremier. – Bezpieczeństwo stało się priorytetem. (…) Dzisiaj środki finansowe, które chcemy wydawać na zbrojenia, muszą być skutecznie wykorzystane. Dzisiaj Europa nie ma mocy produkcyjnych, w których wszystkie środki, które planujemy nawet na poziomie europejskim, zostałyby zaabsorbowane. Dlatego tak bardzo potrzebujemy również prywatnych partnerów, prywatnych inwestycji – dodał.

Siła odstraszania

Tłumaczył także, skąd bierze się potrzeba tak silnego postawienia na obronność i bezpieczeństwo.

– My działamy na rzecz pokoju. Im więcej zrobimy, tym my, Europa i sojusz północnoatlantycki będziemy bezpieczniejsi. My nie chcemy wojny i zbroimy się dlatego, żeby jej nie było. To jest paradoks, który historia wielokrotnie powtarzała: musimy być na tyle silni, żeby się nas nie opłacało zaatakować – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.